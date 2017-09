GTA 5 - Meisterverkaufte Spiel aller Zeiten in den USA

Der Open-World-Titel GTA 5 ist in den Vereinigten Staaten von Amerika das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Dies gab jetzt das Marktforschungsunternehmen NPD Group bekannt.

Rockstar Games Open-World-Titel Grand Theft Auto 5 ist kaum zu schlagen, wenn es um Erfolg und Rekorde geht. Wie VentureBeat berichtet, ist GTA 5 mittlerweile das meisterverkaufte Spiel in den USA.

Meisterverkaufte Spiel aller Zeiten in den USA

Die Grundlage dazu liefert ein Bericht des Marktforschungsunternehmen NPD Group. In Bezug auf den Umsatz aber auch die verkaufte Stückzahl für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One steht GTA 5 an der Spitze. Digital- und Paketverkäufe wurden dabei berücksichtigt Laut des US Video Games Industry Analyst Mat Piscatella stand der Open-World-Titel ganze 41 Wochen lang in den Top Ten der Charts. Das ist 16-mal mehr als jeder andere Titel seit Beginn der Erhebung.

Rockstar teilte Ende März 2017 mit, dass von GTA 5 weltweit mehr als 80 Millionen Exemplare ausgeliefert worden sind.

GTA 5 ist am 17. September 2013 für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht worden. Am 18. November 2014 folgten die Fassungen für PlayStation 4 und Xbox One und am 14. April 2015 schließlich die PC-Version. Der Online-Modus GTA Online wird auch weiterhin regelmäßig mit umfangreichen Updates versorgt.

