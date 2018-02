GTA 5 - Mehr als 90 Millionen Auslieferungen, GTA Online erfolgreich wie nie

Mittlerweile ist Rockstars Open-World-Hit GTA 5 mehr als 90 Millionen Mal verkauft worden und spült mit GTA Online noch immer ordentlich Geld in die Kassen. In diesem Jahr muss sich der Titel allerdings der Konkurrenz aus dem eigenen Hause in Form von Red Dead Redemption 2 stellen.

Im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz hat Take-Twos Chief Executive Officer Strauss Zelnick unter anderem über die Verkaufszahlen bezüglich des Open-World-Titels GTA 5 gesprochen. Bislang sind mehr als 90 Millionen Exemplare von Grand Theft Auto 5 verkauft worden. Im vergangenen November war noch die Rede von 85 Millionen Auslieferungen.

Mehr als 90 Millionen Auslieferungen

Anscheinend verkauft sich der Titel noch immer wie geschnitten Brot. Doch auch der Online-Part muss sich hinsichtlich des Erfolgs nichts verstecken. Laut Strauss Zelnick erreichte GTA Online im Dezember des vergangenen Jahres die meisten aktiven Spieler. Damit habe der Titel die Erwartungen übertroffen. Da GTA Online durch Mikrotransaktionen im vergangenen Quartal den größten Umsatz generiert hat, werden wir wohl auch in Zukunft neue Inhalte erwarten dürfen. Mit GTA 6 sollten Fans der erfolgreichen Reihe in den nächsten Jahren hingegen nicht rechnen.

In diesem Jahr wird der Online-Part allerdings ordentlich Konkurrenz bekommen und zwar aus den eigenen Reihen. Das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 sowie Xbox One und bringt ebenfalls einen eigenen Multiplayer mit sich.

GTA 5 ist bislang für PC, PS4 sowie Xbox One erschienen. Ob in Zukunft auch eine entsprechende Nintendo Switch-Version angekündigt wird, steht derzeit noch in den Sternen. Rockstars L.A. Noir kann auf Nintendos Hybrid-Konsole bereits gespielt werden.

