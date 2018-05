GTA 5 - Loggt euch ein und erhaltet 250.000 GTA-Dollar gratis

In dieser Woche locken satte Belohnungen in Form von 250.000 GTA-Dollar, wenn ihr euch in GTA Online einloggt. Außerdem warten zwei neue Fahrzeuge, zahlreiche Rabatte, Boni und Freischaltungen auf euch.

Jeder Spieler, der sich in dieser Woche in GTA Online einloggt, qualifiziert sich für eine ordentliche Belohnung in Höhe von 250.000 GTA-Dollar. Außerdem erhaltet ihr bis zum 14. Mai zusätzlich 150.000 GTA-Dollar für jeden aufeinanderfolgenden Tag, an dem ihr euch in GTA Online einloggt. Alle Belohnungen werden zwischen dem 15. und 21. Mai auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen.

Neue Fahrzeuge

Natürlich dürft ihr euch auch in dieser Business-Woche auf brandneue Fahrzeuge freuen, die euren Fuhrpark erweitern könnten. Dabei handelt es sich zum einen um den Overflod Tyrant, der exklusiv bei Legendary Motorsport erhältlich ist.

"Der Overflod Tyrant ist ein Zeugnis des menschlichen Erfindungsgeistes. Wir sind nicht sicher, was uns mehr beeindruckt: die Ingenieure der Entwicklungsabteilung, die, soweit es menschenmöglich ist, einen Schaltknüppel und ein Lenkrad vor einen Hurrikan montiert haben, oder die Anwälte der Rechtsabteilung, die für diese Konstruktion eine Straßenzulassung erschlichen haben."

Zum Zweiten steht ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos der Vapid Dominator GTX bereit.

"Der Vapid Dominator GTX ist die Wiedergeburt des Muscle-Cars: halb brachiale Gewalt, halb unverfälschte Leistung und komplett amerikanisch. Wenn ihr in den Straßen des südlichen San Andreas Schockwellen verbreiten wollt, seid ihr hier genau richtig."

Boni

Doppeltes Geld und RP für Kontaktmissionen, Rockstar-Stuntrennen und Spezialrennen

Haltet auf eurem iFruit Ausschau nach bekannten Gesichtern, die euch Möglichkeiten zum Geldverdienen anbieten oder ladet über das Ingame-Menü Kontaktmissionen, um bis zum 14. Mai doppelte GTA-Dollar und RP einzufahren. Rockstar-Stuntrennen bescheren allen Fahrern ebenfalls Bonus-GTA-Dollar und -RP. In Spezialrennen gibt es weiterhin doppelte Auszahlungen, so dass Jetpack-Flieger und Ozean-Raser viele Möglichkeiten haben, mit ihrer Lust auf Adrenalin Profit zu machen.

Freischaltungen

Zeigt dem Club mit dem Vanilla-Unicorn-Shirt und dem schwarzen Ammu-Nation-Cap, dass ihr bewaffnet seid und großen Gefallen an seinen Diensten gefunden habt. Beide Freischaltungen sind kostenlos für alle, die sich bis zum 14. Mai in GTA Online einloggen.

Weiterhin weißt Rockstar Games auf die Freischaltung des Double-Action Revolver in GTA Online hin. Dieser Revolver konnte bereits in der Vergangenheit in GTA Online gefunden werden. Haltet dazu den Posteingang eures iFruits im Spiel im Blick. Dort findet ihr den ersten Hinweis auf die Freischaltung dieser Antiquität sowohl in GTA Online als auch in dem kommenden Westerntitel Red Dead Redemption 2. Außerdem ist die Rede davon, dass in naher Zukunft ein weiteres spezielles Item in Los Santos gefunden werden kann. "Ein weiteres verlorenes Relikt aus dem Grenzland könnt ihr später in diesem Jahr in Los Santos etdecken."

GTA 5 Goldener Revolver finden - So erhaltet ihr die Waffe!

Rabatte

In dieser Woche sind alle wichtigen Unternehmenstypen im Angebot, um eure Träume von der Weltherrschaft Realität werden zu lassen.

Hier findet ihr die komplette Übersicht über die Rabatte in dieser Woche.

Immobilien

Büros – 50 % Rabatt

Biker-Clubhäuser – 50 % Rabatt

Alle Yachten & Yacht-Verbesserungen – 50 % Rabatt

Bunker – 40 % Rabatt

Hangars – 40 % Rabatt

Basen – 30 % Rabatt

Auf dem Boden

Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Gepanzerter Kuruma – 30 % Rabatt (beide Preise)

Nagasaki Shotaro – 30 % Rabatt (Spiel eine Runde Deadline zum Freischalten.)

HVY Barrage – 30 % Rabatt (beide Preise)

Ocelot Ardent – 30 % Rabatt

BF Dune FAV – 30 % Rabatt (beide Preise)

Bravado-Halbkettenfahrzeug – 30 % Rabatt (beide Preise)

BF Ramp Buggy – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 30 % Rabatt

Grotti Cheetah – 30 % Rabatt

Grotti Stinger – 30 % Rabatt

Truffade Z-Type – 30 % Rabatt

In der Luft

Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

FH-1 Hunter – 30 % Rabatt (beide Preise)

Buckingham Akula – 30 % Rabatt (beide Preise)

Western Company Seabreeze – 30 % Rabatt (beide Preise)

Fahrzeug-Verbesserungen und -Anpassungen

Verbesserungen für die Mobile Kommandozentrale – 30 % Rabatt

Renovierungen für die Mammoth Avenger – 30 % Rabatt

Bennys Verbesserungen – 30 % Rabatt

Motor-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Steuerungs-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Brems-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Getriebe-Verbesserungen – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Federung – 30 % Rabatt

Spoiler – 30 % Rabatt

Mk-II-Verbesserungen – 25 % Rabatt (Kosten, um zu einer Mk-II-Waffe aufzuwerten)

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Premiumrennen: "Nacht-R.I.T.T."

Nehmt an Nacht-R.I.T.T. (nur Ruiner 2000) teil, dem Premiumrennen dieser Woche, bei dem die drei Erstplatzierten GTA$ und alle Teilnehmer, unabhängig von ihrer Platzierung, dreifache RP erhalten. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square.

Zeitrennen: "Flutkanal"

Versucht euch am Zeitrennen dieser Woche, Flutkanal. Setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf der Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt.