GTA 5 - Liberty City Mod auf unbestimmte Zeit verschoben

Liberty City wird in GTA 5 komplett nachgebaut – die Mod sollte dieses Jahr erscheinen. Nun wurde der Release-Termin auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, da den Mod-Entwicklern die Zeit fehlt. Ärger mit Rockstar Games gäbe es nicht.

Für GTA 5 gibt es zahlreiche Mods, die neue Inhalte oder Spielwelten mitbringen. Eines der am meisten erwarteten Modifikationen für den Action-Titel von Rockstar Games ist die OpenIV Liberty City Mod, die das alte Grand Theft Auto ins neueste übertragen soll.

Release der OpenIV Liberty City Mod für GTA 5

Die Mod-Entwickler kündigten im letzten Jahr an, dass ihr Zusatzinhalt in diesem Jahr den Release feiern sollte. Einen genauen Release-Termin gab es zwar nicht, die Veröffentlichung in 2017 galt jedoch als sicher. Nun machen die Entwickler einen Rückzieher und erklären, dass ihnen die Zeit für die schnelle Arbeit fehle.

„Die Mod wird verschoben, da wir aktuell nicht so viel Zeit haben, die wir ins Modding investieren können. Und Liberty City benötigt sehr viel Zeit. Wir haben alle ein Leben außerhalb des Moddings und manchmal ist es einfach nicht möglich, Zeit für das Modding zu finden, weil wir alle diese Zeit nicht haben“, schrieb Chef-Modder „GooD-NTS“ im GTA-Forum.

Damit wird der Release-Termin der OpenIV Liberty City Mod für GTA 5 auf einen noch unbestimmten Zeitraum in der Zukunft gelegt. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr ist demnach fraglich – aber nicht unmöglich. Erste Szenen aus der Liberty City Mod in Grand Theft Auto 5 findet ihr hier:

