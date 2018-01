GTA 5 - Jetpack durch Mod auch im Singleplayer verfügbar

Ab sofort könnt ihr den Jetpack aus GTA Online dank einer entsprechenden Mod auch im Singleplayer nutzen. Nach der Installation müsst ihr allerdings erst einmal eine Easter Egg-Mission beenden, die nur durch bestimmte Voraussetzungen ausgelöst wird.

Wir haben bereits des Öfteren über Mods für GTA 5 berichtet, die den Singleplayer noch einmal deutlich interessanter gestalten und zu einem riesigen Sandkasten werden lassen. Im Grunde gibt sind der kreativen Freiheit keine Grenzen gesetzt. Ob mit der Titanic den Hafen von Los Santos unsicher zu machen, die gesamte Stadt unter Wasser zu setzen, einen alles vernichtenden Tornado entstehen zu lassen oder als Superheld über die Spielwelt zu fliegen.

GTA 5 Jetpack kommt endlich!

Jetpack durch Mod auch im Multiplayer verfügbar

Im Rahmen des vor einiger Zeit veröffentlichten „The Doomsday Heist“-Updates gesellte sich auch der lang ersehnte und noch aus GTA: San Andreas bekannte Jetpack in den Online-Modus von GTA 5. Den sogenannten "Mammoth Thruster Jetpack" erhaltet ihr im Rahmen einer neuen Mission. Im Singleplayer konnte der Jetpack bisher nicht genutzt werden.

Dank der Mod "Jetpack SP" von jedijosh920 könnt ihr nun jedoch auch in GTA 5 elegant wie nie durch die Luft fliegen. Dabei unterscheidet sich die Installation nicht groß von anderen Mod-Paketen. Ihr müsst im Vorfeld ScriptHookV, ScriptHookVDotNet, sowie NativeUI installieren. Wichtig ist, dass ihr über die neuesten Versionen verfügt, ansonsten kann es zu Problemen beim Spielstart kommen. Anschließend packt ihr die Dateien JetpackSP.dll und JetpackSP.ini, die sich in dem Mod-Ordner befinden, in euren Script-Ordner.

Im Spiel müsst ihr zunächst eine Easter Egg-Mission erfüllen. Diese Mission wird allerdings nur gegen 0 Uhr bei Gewitter ausgelöst. Außerdem solltet ihr euch auf dem Mount Chiliad befinden. Nachfolgend haben wir für euch ein entsprechendes Video eingebunden, das euch die beschriebenen Schritte im Detail anschaulich verdeutlicht.

