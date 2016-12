Rockstar Games hat den Import/Export DLC zu GTA 5 angekündigt. Neue luxuriöse Fahrzeuge erwarten uns in der kommenden Erweiterung zu GTA Online - wir haben alle Infos zum Update!

Neue Inhalte für Spieler von GTA 5, dem Open-World-Epos von Rockstar Games. Das britische Studio hat jetzt den Import/Export DLC enthüllt, der noch im Dezember als kostenloses Update für GTA Online veröffentlicht werden soll.

Viele Mods sind bereits für GTA 5 erschienen und einige haben es besonders in sich. Im Video präsentieren wir unsere ...

Eure Macht über Los Santos sollt ihr in GTA Online: Import/Export weiter ausbauen können, schreibt Rockstar Games in seinem Blog. Dafür bedient ihr euch dem illegalen Handel mit gestohlenen luxuriösen und teuren Fahrzeugen.

Der Diebstahl und Verkauf von teuren und exotischen Fahrzeugen ist ein äußerst lukratives Geschäft in Los Santos, bei dem ihr jetzt mitmischen könnt. Dabei helfen euch die bereits aufgebauten Logistikketten aus dem GTA Online DLC Finance and Felony.

In unserem Quiz zu GTA 5 könnt ihr euer Wissen unter Beweis stellen. Testet euch mit einfachen und schweren Fragen über ...

Große Garagen dienen euch dabei zum Lagern der einzelnen Autos, die wirklich wahre Luxusschlitten sind. Euer Lager könnt ihr mit wachsendem Erfolg auf bis zu drei Ebenen ausweiten und so bis zu 60 Fahrzeuge gleichzeitig parken.

Es ist noch unklar, wann genau Rockstar Games das Import/Export Update veröffentlichen möchte. Die Erweiterung wird nur für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen und wie alle neuen Patches nicht mehr für PlayStation 3 und Xbox 360.

Aktuellen Gerüchten zufolge möchte Rockstar Games den Erfolg von GTA 5 dazu nutzen, das Spiel in ein vollwertiges MMO ...

In Kürze möchte Rockstar weitere Details zur neuen Tuningwerkstatt und die Spezialfahrzeuge in Import/Export bekannt geben. Für weitere Infos zu GTA 5 und insbesondere GTA Online empfehlen wir euch unsere Übersichtsseiten.

Viele Mods sind bereits für GTA 5 erschienen und einige haben es besonders in sich. Im Video präsentieren wir unsere absolute Lieblings-Mod, die uns Pokémon Go in GTA 5 spielen lässt - den ...