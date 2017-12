GTA 5 - Hinweise auf Schatzsuche und goldenen Revolver

In den Dateien des vor kurzem veröffentlichten The Doomsday Heist-Updates zu GTA Online haben aufmerksame Dataminer Hinweise auf eine Schatzsuche gefunden, die aber bisher noch nicht aktiviert worden ist. Als Belohnung winkt unter anderem ein spezieller goldener Revolver.

Anscheinend plant Entwickler Rockstar Games ein Crossover-Event zwischen Grand Theft Auto und Red Dead Redemption. Findige Dataminer haben nun in dem Code des am vergangenen Dienstag veröffentlichten The Doomsday Heist-Updates zu GTA Online entsprechende Hinweise gefunden.

The new double-action revolver unlocked in the GTA Online #RDR2 "treasure hunt" comes with its own 50-headshot challenge and will give you a "GTA$ reward and exclusive variation of the weapon in Red Dead Redemption 2". Credits: @WildBrick142 @SpiderVice pic.twitter.com/SIxHsYiz1u — Red Dead Network (@RedDeadNet) 12. Dezember 2017

So fand sich in den Dateien eine Holzkiste, die mit dem „Boles Overland Stagecoach Co.“-Logo versehen ist, was aufmerksamen Spielern aus der Welt von Red Dead Redemption bekannt vorkommen dürfte. Da stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, ob beide Titel womöglich im selben Universum spielen?

The logo on the GTA Online #RDR2 "treasure hunt" chest is Boles Overland Stagecoach Co., which is similar to what we've found referenced before in the Red Dead Redemption 2 screenshots from May 2017. Credits: @SpiderVice @JohnWeazel pic.twitter.com/4aa5j97zO6 — Red Dead Network (@RedDeadNet) 12. Dezember 2017

Weiterhin haben die Dataminer in dem Code des Updates ein Charaktermodell mit der Bezeichnung "dead hick" gefunden. Anscheinend soll die Spielfigur eine Art Schatzsuche in Gang setzen, die bisher aber noch nicht aktiviert worden ist.

Texture for the "dead hick", that likely will lead us to the treasure.



There are three models for the dead hick, progressively getting more naked as @GuruTadd mentioned in his tweets. pic.twitter.com/Owno9MEmAJ — Spider-Vice (@SpiderVice) 12. Dezember 2017

Am Ende dieser Schatzsuche winkt als Belohnung offensichtlich ein spezieller goldener Revolver. Laut der Item-Beschreibung können sich Spieler durch insgesamt 50 Headshots eine Geldbelohnung in GTA Online sowie eine exklusive Variante des Colts für den Western-Shooter Red Dead Redemption 2, der im Frühjahr 2018 veröffentlicht werden soll, sichern

So last night Shishya (our little guru, who's not so little anymore) managed to work out where the box will be and where the trail will end... quite a fitting place really considering this is an RDR2 EE 😛@SpiderVice @FoxySnaps @TezFunz2 @WildBrick142



( 📸 by @Xzibit143 ) pic.twitter.com/E0INr64XXn — 📁 TGF Guru: Tadd 🕵 (@GuruTadd) 14. Dezember 2017

Einigen Spielern reichen die gefundenen Hinweise in den Daten allerdings nicht aus, weshalb "Shishya" den Ort aufgesucht hat, an dem die Schatzsuche endet und an dem die Kiste womöglich versteckt sein wird.

Wir können also gespannt sein, wann die Schatzsuche offiziell startet und was sich hinter dem Crossover-Event womöglich noch verbergen mag. Wir halten euch auf Playnation.de selbstverständlich weiterhin auf dem Laufenden.