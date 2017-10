GTA 5 - GTA Online feiert vierjähriges Jubiläum und ihr werdet beschenkt

Mittlerweile feiert GTA Online seinen vierten Geburtstag - Rockstar Games beschenkt euch zur Feier des Tages mit Boni und 400.000 GTA$. Dafür müsst ihr euch nur einloggen.

Es ist kaum vorstellbar, aber GTA 5 ist mittlerweile schon über vier Jahre im Handel erhältlich. Kurz danach erschien auch GTA Online, das jetzt seinen vierten Geburtstag feiert. Normalerweise werden die Geburtstagskinder beschenkt, doch Rockstar Games dreht den Spieß einfach um und gibt den Spielern massig Boni und eine ordentliche Finanzspritze.

Vierjähriges Jubiläum

Rockstar Games greift zur Feierlichkeit ordentlich in die Tasche und beschenkt alle Spieler, die sich bis zum 6. November einloggen, mit ganzen 400.000 GTA$. Doch damit nicht genug, denn auch einige Boni haben es in die Läden von San Andreas geschafft und dürften die Wirtschaft des US-amerikanischen Staates ordentlich anheizen. Das Geld wird in der Woche vom 6. bis zum 13. November auf euer Konto bei der MAZE-Bank überwiesen.

IMMOBILIEN

Alle Hangars – 30 % Rabatt

Alle Bunker – 30 % Rabatt

Alle Biker-Clubhäuser – 30 % Rabatt

Alle Fahrzeug-Lagerhäuser – 30 % Rabatt



SPEZIAL- & WAFFENFAHRZEUGE

Bewaffneter Tampa (beide Preise) – 30 % Rabatt

Halbkettenfahrzeug (beide Preise) – 30 % Rabatt Ramp Buggy (beide Preise) – 30 % Rabatt

Phantom Wedge (beide Preise) – 30 % Rabatt

Ruiner 2000 (beide Preise) – 30 % Rabatt



AUTOS, MOTORRÄDER & LUFTFAHRZEUGE

Vapid Retinue – 30 %

Rabatt Hijak Ruston – 30 %

Rabatt Pegassi Infernus Classic – 30 % Rabatt

Pegassi Vortex – 30 % Rabatt

Nagasaki Shotaro – 30 % Rabatt

Declasse Tornado Rat Rod – 30 % Rabatt

Ocelot Penetrator – 30 % Rabatt

Aufrüstung zum Banshee 900R – 30 % Rabatt

V-65 Molotok (beide Preise) – 30 % Rabatt

Halloween in Los Santos

Passend zur Jahreszeit gibt es auch in diesem Jahr wieder die Halloween-Verkleidungen, die nur so zum "Süßes oder Saures" einladen. Auf die Gesichtsbemalungen und Masken erhaltet ihr zusätzlich 25% Rabatt. Doch auch die schaurigen Autos Fränken Stange, Lurcher und die dämonische LCC Sanctus, kehren zurück und werden ebenfalls um 25 % rabattiert. Zusätzlich werden alle Spieler fürs Einloggen mit drei klassischen Horrorfilm-Shirts im Spiel beschenkt: dem „Cheerleader-Massaker 3“-T-Shirt, dem „Vinewood-Zombie“-T-Shirt und dem „Messer im Dunkeln“-T-Shirt. Für Grusel dürfte also gesorgt sein!

