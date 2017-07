GTA 5 - Grotti Cheetah Classic, neuer Modus und zahlreiche Rabatte

Rockstar Games hat weitere Inhalte zu GTA Online zur Verfügung gestellt. Darunter ein neues Fahrzeug, ein weiterer Spielmodus sowie verschiedene Rabatte auf Immobilien.

Für Rockstar Games Open Wolrd-Titel GTA Online gibt es weitere Inhalte sowie zahlreiche Rabatte, um den eigenen Geldbeutel zu schonen. Unter anderem dürfen sich Spieler auf einen neuen Wagen sowie einen zusätzlichen Modus und weitere Inhalte freuen.

Bei dem neuen Fahrzeug handelt es sich um den Grotti Cheetah Classic, der von Rockstar mit den folgenden Worten beschrieben wird: "Falls ihr euch noch nie zwischen Vintage Vogue und topaktuellem Chic entscheiden konntet, dann bietet euch der Grotti Cheetah Classic einfach beides. Diese Schönheit setzt schon Trends und bricht Rekorde, seit sie erstmals vor drei Jahrzehnten vom Band gerollt ist." Das Fahrzeug, mit dem ihr "eine Spur aus Raketentreibstoff" und zugleich Klasse hinterlasst, findet ihr exklusiv bei Legendary Motorsport.

Weiterhin darf sich auf den neuen Modus namens Overtime Rumble gefreut werden. "Stellt euch vor, wie angenehm und uneingeschränkt lustig es sein kann, sich selbst in einem Ruiner 2000 in den Himmel auf ein weit entferntes Ziel zu schleudern, wenn es nur der eingebaute Fallschirm ist, der über Sieg oder jähes Ende in einem tödlichen Feuerball entscheidet." Dabei handelt es sich um ein teambasiertes Fahrzeug-Remix von Darts, in dem ihr euren Ruiner 2000 auf Plattformen verschiedener Größen landen müsst, die jeweils zwischen einem und fünf Punkten dotiert sind. Wer in diesem Modus besonders genau ist, der erhält bis zum 17. Juli doppelte GTA-Dollar sowie Reputationspunkte.

Natürlich winken für alle Sparfüchse auch wieder verschiedene Rabatte. Spieler, die spontan ein kleines Imperium gründen wollen, die erhalten verschiedene Rabatte auf Executive-Büros.

Maze Bank West – 25 % Rabatt

Arcadius Business Center – 30 % Rabatt

Lombank West – 35 % Rabatt

Maze Bank Tower – 40 % Rabatt

Garagen für Executive-Büros & Tuningwerkstätten – 25 % Rabatt

Renovierung von Garagen für Executive-Büros – 25 % Rabatt

Renovierungen von Tuningwerkstätten – 25 % Rabatt

Terminplan für Premium- und Zeitrennen

Vom 11. Juli bis zum 17. Juli:

Premiumrennen - "Tief runter" (nur für Sportwagen)

Zeitrennen - "Chiliad bergauf"

