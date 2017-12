GTA 5 - Goldener Revolver finden - So erhaltet ihr die Waffe!

Ein goldener Revolver wurde von Fans seit langer Zeit gewünscht. Für viele spiegelt er ein gewisses Maß an Erfolg wider, weshalb er besonders heiß begehrt sein sollte.

Spieler sollten also regelmäßig ihr Postfach checken, um Informationen zum Double-Action-Revolver in GTA 5 zu erhalten. Wir sind gespannt, wie lange es dauert, bis jemand den goldenen Revolver findet. Diese drei Schritte müsst ihr bei der Schatzsuche beachten:

Sobald ihr den besagten goldenen Revolver aus GTA Online in euren Händen haltet, könnt ihr im freien Modus die Kopfschuss-Herausforderung absolvieren, um 250.000 GTA-Dollar als Belohnung zu erhalten. Anschließend könnt ihr ihn für die zukünftige Verwendung als Revolverheld in Red Dead Redemption 2 freischalten.

"Erste Gerüchte über ein verschollenes Relikt aus der Zeit der Erschließung des Westens gehen um und ein Schatz wartet auf diejenigen, die mutig genug sind, ihn zu suchen. Haltet auf eurem iFruit im Spiel die Augen nach einer speziellen E-Mail offen, die den ersten Hinweis enthält und folgt der Spur, um den Double-Action-Revolver in GTA Online freizuschalten."

Dataminer haben in den Daten des neuesten GTA Online Updates Hinweise auf einen speziellen goldenen Revolver gefunden, der am Ende einer Schatzsuche als Belohnung zu finden sein soll.

Rockstar Games hat auf der offiziellen Webseite verraten, was hinter dem Revolver-Rätsel steckt. Erst kürzlich fanden Dataminer im Code von GTA Online entsprechende Hinweise. Wir zeigen euch, wie ihr den Double Action Revolver bekommt.

