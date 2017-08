GTA 5 - Fotorealistische Grafik durch NaturalVision Remastered-Mod

Eine neue Mod namens NaturalVision Remastered zeigt, wie schön GTA 5 tatsächlich aussehen kann und dass der Titel noch immer gerne von Moddern und einer riesigen Community unterstützt wird.

Wie realistisch kann GTA 5 eigentlich aussehen? Es gab bereits zahlreiche Modifikationen zu Rockstar Games Open World-Titel Grand Theft Auto 5, doch die Mod NaturalVision Remastered lässt den Titel optisch noch ein Stück weit besser aussehen.

2013 hat Entwickler Rockstar GTA 5 zunächst für die Konsolen veröffentlicht und dabei einen Verkaufsrekord nach dem anderen aufgestellt.

Nun hat der Modder "Razed" mit NaturalVision Remastered eine komplette Überarbeitung der populären NaturalVision-Mod veröffentlicht. Laut eigenen Angaben hat er insgesamt 1.200 Arbeitsstunden in das Projekt investiert und verspricht darüber hinaus weitere Updates in den kommenden Wochen und Monaten.

Unter anderem wird innerhalb der Mod an den Wetter-Effekten, der Beleuchtung sowie der Farbgebung und am Tonemapping geschraubt. Das Ziel des Modders sei es gewesen, GTA 5 so aussehen zu lassen, wie Südkalifornien im echten Leben. Dabei habe sich "Razer" mehr als 40 Stunden Video-Material und Fotos von der Umgebung von Los Angeles angeschaut, um ein möglichst realistisches Bild zu haben.

Wenn ihr euch selber von seiner Arbeit überzeugen wollt, dann schaut euch das unterhalb dieser Zeilen eingebundene Video an. Ihr könnt euch die entsprechende Mod auf der bekannten GTA5 Modding-Seite GTA5-Mods.com herunterladen und somit selber ausprobieren.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Update sorgt für neues und bewaffnetes Fahrzeug Mit dem neuesten Update für GTA Online führte Rockstar Games den Karin Technical Custom ein. Neben dem bewaffneten Truck sorgt das Update für neue Rabatte und Boni.