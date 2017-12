GTA 5 - Festive-Surprise-Event 2017 - Schnee, neuer Modus und Sentinel Classic

Ab sofort stehen im Rahmen des Festive-Surprise-Event 2017 neue Inhalte und Neuerungen für GTA Online bereit. Freuen dürft ihr euch unter anderem über ein neues Fahrzeuge, Geschenke sowie einen frischen Gegner-Modus.

Rockstar Games hat auf der offiziellen Webseite mitgeteilt, dass das Festive-Surprise-Event 2017 zu GTA Online in Los Santos und Blaine County begonnen hat. Spieler dürfen sich auf Schnee, Geschenke, ein neues Fahrzeug sowie einen neuen Gegner-Modus freuen.

GTA 5 Schnee und Geschenke beim Festtags-Event

Ubermacht Sentinel Classic

"Der Ubermacht Sentinel Classic ist der kompromisslose, leichtgewichtige Geschwindigkeits-Behälter, von dem ihr immer geträumt habt und er ist hier, um euren Hintern zurück in die glorreichen Tage zu katapultieren. Holt ihn euch heute, exklusiv bei Southern San Andreas Super Autos."

Occupy-Spielmodus jetzt verfügbar

"Land ist das wertvollste Gut überhaupt und ihr könnt es euch nicht leisten, dass sich irgendwelche Möchtegern-Eindringlinge auf eurem breitmachen. Occupy ist die neuste Erweiterung von GTA Online, in der der Sieg durch das Sichern und Halten von Kontrollpunkten auf der Karte und das Abwehren kreisender Geier aus dem anderen Team gewonnen wird. Es ist außerdem relativ wichtig, dass ihr euch im Umgang mit einem fliegenden Kampfmotorrad auskennt, aber lasst euch nicht ablenken. Das Team, das mehr Zonen hält, sammelt schneller Punkte und das erste Team, das die Zielpunktzahl erreicht, gewinnt die Runde."

Wenn ihr den neuen Gegner-Modus jetzt spielt, erhaltet ihr bis zum 08. Januar 2018 doppelte Erfahrungspunkte sowie GTA-Dollar.

Rabattaktion

Was wäre das Festive-Surprise-Event ohne lohnende Rabatte? Genau, überhaupt nichts! Passend zu Weihnachten gibt es ordentliche Rabatte auf eine Auswahl an Immobilien und Fahrzeuge, damit ihr am meisten aus euem Kapital herausholen könnt.

Immobilien

Arcadius Business Center – 30% Rabatt

Fort Zancudo Hangar 3499 – 30% Rabatt

Luxus-Fahrzeuge

Yachten – 30% Rabatt (alle Modelle + Verbesserungen)

Pegassi Zentorno – 30% Rabatt

Kampffahrzeuge

Gepanzerter Karin Kuruma – 30% Rabatt (beide Preise)

Nagasaki Buzzard – 30% Rabatt

HVY Insurgent – 30% Rabatt (beide Preise)

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Wechselt mit den anstehenden Premium- und Zeitrennen auf die Überholspur:

19. Dezember - 24. Dezember

Premium-Stuntrennen – „Ha! Zwei Oh!“ (nur Supersportwagen)

Zeitrennen – „Sägewerk“

"Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder den gelben Auslöser am Legion Square. Die drei Erstplatzierten erhalten GTA$ und alle Teilnehmer bekommen dreifache RP, unabhängig von der Platzierung. Um euch an den Zeitrennen zu versuchen, setzt einfach einen Wegpunkt auf die Markierung auf eurer Karte und steigt über den lilafarbenen Auslöser ein. Schlagt die vorgegebene Zeit und ihr werdet mit ordentlichen GTA$- & RP-Auszahlungen belohnt."