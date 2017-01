Ein kleines Team arbeitet daran, Liberty City in GTA 5 zu implementieren. Eine Mod, die die Stadt automatisch aus GTA 4 extrahiert, soll im Frühjahr als Alpha erscheinen. Nun gibt es erstmals Screenshots, die Liberty City in Grand Theft Auto V zeigen.

Ganze zwei Jahre lang sollen eifrige GTA 5 Fans an einer Mod gearbeitet haben, die die Stadt Liberty City in das Open-World-Epos implementiert. Ursprünglich war Liberty City in dem Umfang nur im Vorgänger GTA 4 spielbar, jetzt soll sie auch in den neuesten Teil kommen.

Ihr erfahrt hier mehr zur Mod.

Wer die Mod installiert, kann dann jederzeit zwischen Los Santos und dessen Blain County sowie Liberty City wechseln. Benötigt wird allerdings eine Installation von GTA 4, da die komplette Stadt aus den Dateien des Vorgängers importiert und nicht von Grund auf neu errichtet wird.

Screenshots zur GTA 5 Liberty City Mod

Erstmals gibt es jetzt Screenshots zur Mod, die vom Entwickler-Team in den offiziellen Foren gepostet wurden. Gezeigt werden einige bekannte Gebiete aus Liberty City, die dank der neuen Render-Engine von GTA 5 trotz Matschtexturen wie aufgebessert wirken.

Außerdem wurde ein grober Releasezeitraum bekannt gegeben: Im Frühling 2017 soll die Mod zum kostenlosen Download veröffentlicht werden. Ein genaues Datum will man in den kommenden Wochen enthüllen.

