GTA 5 - Erscheint der Open-World-Titel für die Switch?

Laut eines in der Regel sehr gut informierten Insiders könnte Rockstar Games Open-World-Titel GTA 5 in Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bislang allerdings nicht.

FIFA 18, Doom, Wolfenstein 2: The New Colossus, The Elder Scrolls V: Sykrim: Immer mehr "Triple A"-Spiele sollen in Zukunft auch für die Nintendo Switch erscheinen. Erst kürzlich hat Entwickler Rockstar Games bekannt gegeben, dass das Studio derzeit an einer Remastered-Fassung zu dem Detektiv-Abenteuer L.A. Noire arbeitet.

Erscheint der Open-World-Titel für die Switch?

Diese Version wird allerdings nicht nur für den PC sowie die beiden Konsolen PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen, sondern zudem auch für die Hybridkonsole Nintendo Switch. Da liegt die Überlegung nicht allzu weit entfernt, dass auch weitere Titel von Rockstar in Zukunft für die Switch umgesetzt werden.

Der in der Vergangenheit oft sehr gut informierte Branchen-Insider "vern" wurde in einem Thread des Gaming-Forums Neogaf von einem anderen Nutzer gefragt, weshalb derzeit an einer L.A. Norie und keiner GTA 5-Umsetzung gearbeitet wird. Der Insider entgegnete daraufhin knapp mit "patience" - "Geduld".

Eine offizielle Stellungnahme seitens Rockstar Games gibt es bislang nicht. Es bleibt in jedem Fall weiterhin spannend, welche Spiele in Zukunft noch für die Nintendo Switch veröffentlicht werden. GTA 5 erschien seit dem Release im Jahr 2013 für PS3 und Xbox 360 auch für die beiden Nachfolgekonsolen PS4 sowie Xbox One und später schließlich für den PC.

In technischer Hinsicht könnte die Umsetzung eines Open-World-Titels wie GTA 5 aber durchaus eine interessante und machbare Herausforderung für Nintendo darstellen. Auch wenn vermutlich Abstriche gemacht werden müssten.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Mod verwandelt Los Santos in modernes London GTA 5 wird ständig um diverse Mods bereichert. Ein Modder hat nun mit einem kleinen Team versucht, das moderne London auf der Grundlage von Los Santos zu konzipieren. Die Mod macht bereits ...