GTA Online könnte zum Release von Red Dead Redemption 2 nicht mehr mit so vielen Updates wie heute vorsorgt werden, mitunter werden neue Inhalte von Rockstar Games komplett eingestellt. Das berichtet ein Insider des Entwickler-Studios von GTA 5.

Rockstar Games und Take-Two kündigten bereits an, dass der Multiplayer-Modus von GTA 5 nicht auf alle Zeiten verfügbar sein wird. Gemeint war damit auch, dass GTA Online irgendwann keine neuen Updates mit Inhalten wie Fahrzeugen, Spiel-Modi oder Heists bekommen wird.

Quiz spielen: Wie gut kennst du GTA 5 wirklich?

Was passiert mit GTA Online, wenn RDR2 erscheint?

Nun berichtet ein Insider, der mit Blick auf Rockstar Games und insbesondere Grand Theft Auto 5 zumeist Recht behalten hat, dass GTA Online mit der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 nur noch wenige Patches für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhalten wird.

Er spricht davon, dass die GTA Online Updates „langsam heruntergefahren“ werden. „Würdet ihr nicht auch denken, dass Rockstar Games GTA Online mit etwas Großem beenden will, aber was ist schon so groß?“, schreibt der Insider auf seiner Webseite. Red Dead Redemption 2 soll so groß sein.

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - Größe der GTA-Spielwelten im Vergleich Dass Rockstar Games mit GTA 5 eine so große Spielwelt entwickelt hat, wie es sie noch nie in einem anderen Vorgänger gab, ist bekannt. Im Bilder-Vergleich zwischen Grand Theft Auto 5 und ...

GTA 5 - Mod bringt Liberty City ins Spiel Eine neue GTA 5 Mod vom OpenIV-Team wurde endlich enthüllt. Liberty City aus GTA 4 wird dadurch endlich in GTA 5 spielbar, ohne Los Santos oder Blaine County zu ersetzen. Das Projekt ...

Siehe auch: GTA 5