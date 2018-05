GTA 5 - Doppeltes Geld in neuem Modus sowie neue Boni und Rabatte

Mit Trap Door steht in GTA Online ab sofort ein neuer Gegner-Modus zur Verfügung, der euch ganz besonders spannende sowie intensive Kämpfe gegen andere Spieler bietet. Die Teilnehmer an der letztwöchigen Business-Wochen-Ausschüttung können ab heute den Eingang der Geldboni auf ihren Maze-Bank-Konten erwarten. Außerdem winken auch in dieser Event Woche neue Rabatte und Boni.

Ab sofort startet in GTA Online eine neue Event-Woche, die einen neuen Modus sowie zahlreiche Rabatte und Boni im Gepäck hat. Brandneu ist der Gegner-Modus namens Trap Door, der euch auf einer schwebenden und schnell schrumpfenden Plattform hoch über dem Pazifik gegen andere bis an die Zähne bewaffnete Team antreten lässt. Dabei zwingt jeder Kill eure Gegner dazu, in der gefürchteten roten Zone zu respawnen. Dort bleiben euch nur wenige Sekunden, um wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen, bevor die Plattform unter euch verschwindet und ihr in die verhängnisvolle Tiefe stürzt.

"Hochmut kommt immer vor dem Fall, aber in diesem tödlichen neuen Gegner-Modus befördert euch dieser Fall ein paar hundert Fuß nach unten, direkt in den Ozean – vermutlich seid ihr schon tot, bevor ihr auf dem Wasser aufschlagt. Kämpft euch nach oben, bleibt oben und sorgt dafür, dass ihr das letzte Team seid, das zu einem weiteren Tropfen im Meer wird."

In Trap Door könnt ihr die gesamte Woche über (bis zum 21. Mai) doppelte GTA-Dollar und RP verdienen. Um den neuen Modus zu starten, könnt ihr einfach einen Wegpunkt zur "Ausgesuchter Gegner-Modus"-Markierung setzen oder ihn über die entsprechende Option im GTA 5-Ladebildschirm starten.

Doppelte GTA-Dollar und RP-Boni

Zusätzlich zu doppeltem Geld und RP in Trap Door können Gauner im Open-Road-Darknet und Luftfracht-Unternehmer über Free Trade Shipping Co. die ganze Woche lang doppelte GTA-Dollar und RP in Biker-Verkaufsmissionen und doppelte GTA-Dollar in Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run verdienen.

Rabatte

Die Teilnehmer an der letztwöchigen Business-Wochen-Ausschüttung können ab heute den Eingang der Geldboni auf ihren Maze-Bank-Konten erwarten - genau rechtzeitig, um einen ganzen Haufen neuer Rabatte zu nutzen, unter anderem mit erstmaligen Sonderangeboten für eine Reihe neuer Fahrzeuge.

Bis zum 21. Mai kommen kriminelle CEOs in den Genuss eines Rabatts von 30 Prozent auf Firmengaragen, um ihre hochwertigen Vehikel zu präsentieren. Wenn ihr eure sorgfältig ausgewählte Flotte oder euer Arsenal aufstocken wollt, bieten Händler in ganz San Andreas satte Rabatte auf eine Reihe von Fahrzeugen, Waffen und mehr:

Die Lieblingsfahrzeuge der Fans im Angebot

Mammoth Hydra - 40 % Rabatt (Kaufs- & Einkaufspreis)

Declasse Hotring Sabre – 25 % Rabatt

Vapid GB200 – 25 % Rabatt

Vulcar Fagaloa – 25 % Rabatt

Ubermacht SC1 – 25 % Rabatt

Coil Cyclone – 25 % Rabatt

Lampadati Viseris – 25 % Rabatt

Vapid Caracara – 25 % Rabatt

Waffen und Tattoos