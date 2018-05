GTA 5 - Doppeltes Geld zum Memorial Day 2018

In dieser Woche bieten sich euch gleich vier unterschiedliche Wege, um in GTA Online ordentlich GTA-Dollar sowie RP abzustauben. Außerdem winken passend zum bevorstehenden Memorial Day entsprechende Rabatte auf besonders beliebte Fahrzeuge.

In GTA Online ist eine neue Event-Woche zum bevorstehenden Memorial Day 2018 gestartet. Entsprechend gibt es gleich vier Wege, doppelte GTA-Dollar und RP zu verdienen. Außerdem könnt ihr mit Rabatten auf beliebte Fahrzeuge wie den Ruiner 2000, den Pfister Comet SR, den Tarnpanzer TM-02 Khanjali und mehr bares Geld sparen.

Motor Wars

In diesem Modus springt ihr mit dem Fallschirm in ein stetig schrumpfendes Kampfgebiet, nur mit den grundlegendsten Hilfmitteln ausgestattet, und kämpft um eurer Leben, während die ablaufende Zeit euch und eure Gegner immer näher zusammentreibt

Jailbreak

Schaut als MC-President im Besprechungsraum eures Clubhauses nach Aufträgen, um eine Vielzahl verwerflicher Aktivitäten über Clubhaus-Missionen zu starten. Verdient ordentlich GTA-Dollar und RP, indem ihr in „Jailbreak“ die fälschlich Verurteilten befreit oder ärmeren Mitbürgern eure eigene Art von Sicherheitsdienst mittels „Guns For Hire“ anbietet. Diese Woche könnt ihr außerdem mit Biker-Aufträgen und -Herausforderungen zusätzlich Kohle verdienen, indem ihr gegen eure Familie antretet, um den längsten Wheelie zu schaffen, ein benzingetriebenes Duell zu gewinnen oder eine Kopfgeldjagd über die gesamte Karte zu bestehen.

Executives and other Criminals

Registriert euch über das Interaktionsmenü als VIP oder CEO, um bis zum 28. Mai im Freien Modus für gehöriges Chaos zu sorgen und gleichzeitig doppelte GTA-Dollar und RP zu verdienen. Zusammen mit euren Leibwächtern macht ihr andere VIPs in Headhunter fertig oder pflügt in Ramped Up den Verkehr in Los Santos mit eurem Ramp Buggy um, während ihr auf eurem Weg die Erfolgsleiter hinauf ordentlich abkassiert (auch eine exzellente Möglichkeit Geld zu verdienen, während ihr auf neue Fracht-Aufträge wartet).

Trap Door

Doppelte GTA-Dollar und RP gibt es zudem weiterhin in dem neuesten Gegner-Modus von GTA Online, Trap Door - wo bis zu vier Teams und 16 Spieler gegeneinander antreten und ihre Gegner in ein nasses Grab befördern müssen.

Rabatte

Für diejenigen unter euch, die erst noch die Führung eines kriminellen Imperiums übernehmen müssen, oder sich in der Unterwelt von Los Santos suhlen wollen, gibt es jetzt 30 Prozent Rabatt auf Executive-Büros und Biker-Clubhäuser bis zum 28. Mai. Zusätzlich dazu gibt es im gleichen Zeitraum einen Rabatt von 30 Prozent auf Firmengaragen, um euch mit dem nötigen Platz für eure stetig wachsende Fahrzeug-Sammlung zu versorgen. Eine kleine Starthilfe dabei bekommt ihr durch bis zu 30 Prozent Rabatt auf ein paar besonders beliebte Fahrzeuge:

Die Lieblingsfahrzeuge der Fans im Angebot

PFISTER COMET SR – 25 % Rabatt

DECLASSE TORNADO RAT ROD – 30 % Rabatt

COIL RAIDEN – 30 % Rabatt

OVERFLOD ENTITY XXR – 25 % Rabatt

SEA SPARROW – 30 % Rabatt

IMPONTE RUINER 2000 – 30 % Rabatt (KAUF- & EINKAUFSPREIS)

TM-02 KHANJALI – 30 % Rabatt (KAUF- & EINKAUFSPREIS)

NAGASAKI BUZZARD – 30 % Rabatt

Immobilien

Alle Executive-Büros & Firmengaragen – 30 % Rabatt

Alle Biker-Clubhäuser – 30 % Rabatt

Wochenend-Rabatte zum Memorial Day

Fahrt zum Angrillen am Memorial-Day-Wochenende wie ein Boss vor. Ein paar auserlesene Fahrzeuge wurden für einen begrenzten Zeitraum (Nur 25.–28. Mai) wieder zum Leben erweckt, und das auch noch mit einem Rabatt. Und wenn ihr alle Hamburger und Hotdogs verschlungen habt, könnt ihr euch im Whirlpool eurer eigenen Yacht entspannen – dank DockTease, die alle Yachten und Yacht-Verbesserungen mit 50 Prozent Rabatt anbieten.