GTA 5 - Doppelte GTA-Dollar und RP auf alle Kontaktmissionen

Rockstar Games schaltet in GTA Online neue Inhalte für alle Spieler frei. Darunter sind der Imponte Duke O'Death und der Marshall-Monstertruck. Außerdem gibt es doppelte GTA-Dollar und RP im Multiplayer von GTA 5 sowie zahlreiche Angebote.

Wer GTA 5 lange nicht mehr spielte, bekommt von Rockstar Games immer mehr Anreize, den Multiplayer GTA Online mal wieder zu starten. Nachdem vor wenigen Tagen das sonst sehr teure Fahrzeug Duke O'Death kostenlos war, gibt es nun eine Reihe von Angeboten und Doppel-XP sowie zweimal so viele GTA-Dollar.

Neue Inhalte, Boni und Angebote in GTA Online

Neue Inhalte: In GTA Online sind nun der Marshall-Monstertruck, das Wasserflugzeug Dodo, das Kraken-Tauchboot, der Imponte Duke O'Death, das Declasse Stallion, die Blista Compact und das Kriegsbeil für alle Spieler – nicht nur für zurückkehrende Spieler von PS3 und Xbox 360 – verfügbar.

Neue Boni: Für alle Kontaktmissionen in Grand Theft Auto Online gibt es noch bis zum 1. Mai 2017 die doppelte Belohnung an GTA-Dollar und RP-Erfahrungspunkten.

Neue Angebote: Rockstar Games bietet die Spezialfracht-Lagerhäuser 50 Prozent günstiger an. Die Büros und die Lieferungen der Frachten kosten 25 Prozent weniger. Zudem gibt es diese Inhalte zu einem Rabatt von 25 Prozent:

Executive-Büros

Progen Itali GTB

Truffade Nero

Dewbauchee Specter

Karin Kuruma (gepanzert)

HVY Insurgent

Karin Technical

Benefactor-Limousine mit Bordgeschütz

Upgrades von Benny's

Körperpanzerung

Alle Munitionstypen

In GTA Online gibt es zu allem Überfluss noch bis zum 24. April 2017 das Premium-Rennen „Surf and Turf“ in der Missionsauswahl. „Startet Premiumrennen über die App 'Schneller Job' auf eurem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square und sichert euch so die Chance auf üppige GTA$-Gewinne für die drei Erstplatzierten und dreifache RP für alle Teilnehmer“, heißt es zum GTA 5 Multiplayer.

