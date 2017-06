GTA 5 - Doppelte GTA-Dollar und Erfahrung für Heists

Auch in dieser Woche lohnt es sich wieder GTA Online zu starten - vor allem aber die Heist-Missionen. Vom 09. bis zum 15. Mai winken doppelte GTA-Dollar sowie doppelte Erfahrungspunkte. Weiterhin gibt es 25 Prozent auf ausgewählte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Panzerung.

GTA Online-Spieler dürfen sich freuen, denn vom 09. bis zum 15. Mai hagelt es doppelte GTA-Dollar sowie doppelte Erfahrungspunkte für alle Heist-Missionen. Darunter fallen die folgenden fünf Missionen: der Fleeca-Überfall, der Gefängnisausbruch, der Humane-Labs-Raubüberfall, Serie-A-Finanzierung sowie der Pacific-Standard-Überfall.

Die doppelten Belohnungen gelten nicht für spezielle Bonus-Herausforderungen wie "Komplett der Reihe nach" oder "Kriminelles Genie".

Weiterhin gültige Boni in GTA Online

Vom 02. bis zum 15. Mai kommen die Motorradclubs von Los Santos bei allen Clubhaus-Missionen in den Genuss doppelter GTA-Dollar und Reputationspunkte. Ihr könnt diese lukrativen Missionen aus dem Versammlungsraum eures Clubhauses starten. Weiterhin erhaltet ihr zusätzliche 25 Prozent Auszahlungen auf Spezialfracht-Lieferungen. Gefreut werden darf sich zudem auf 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge. Dies gilt auch für ausgewählte Waffen, Munition und Panzerung.

Zeitplan für Spezialfahrzeug-Premiumrennen und Zeitrennen (09. bis 15. Mai)

In dieser Woche ist das Spezialfahrzeug-Premiumrennen "Strandparty" für den Blazer Aqua. Startet Premiumrennen über die App „Schneller Job“ auf eurem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square und sichert euch so die Chance auf GTA-Dollar-Gewinne für die drei Erstplatzierten und dreifache Erfahrungspunkte für alle Teilnehmer.

Das Zeitrennen dieser Woche ist "Raton Canyon". Schaut nach der Zeitrennen-Markierung auf eurer Karte und schlagt die vorgegebene Zeit für GTA-Dollar und RP.

Unterhalb dieser Zeilen findet ihr eine Zusammenfassung der fünf mehrstufigen, kooperativen Heist-Missionen :

Der Fleeca-Überfall: Beweist euch als Raubüberfall-Crew, indem ihr eine kleine Filiale der Fleeca Bank am Western Highway überfallt. Spioniert sie aus, besorgt euch einen Fluchtwagen, überfallt sie und kommt ungeschoren davon.

Beweist euch als Raubüberfall-Crew, indem ihr eine kleine Filiale der Fleeca Bank am Western Highway überfallt. Spioniert sie aus, besorgt euch einen Fluchtwagen, überfallt sie und kommt ungeschoren davon. Der Gefängnisausbruch: Befreit einen Hochsicherheitsgefangenen aus der Bolingbroke-Strafanstalt. Für den Ausbruch braucht ihr einen Gefangenentransportbus und ein Schmugglerflugzeug. Um ihn bei Laune zu halten, müsst ihr ein paar Dinge für ihn regeln und ihm sein Auto besorgen.

Befreit einen Hochsicherheitsgefangenen aus der Bolingbroke-Strafanstalt. Für den Ausbruch braucht ihr einen Gefangenentransportbus und ein Schmugglerflugzeug. Um ihn bei Laune zu halten, müsst ihr ein paar Dinge für ihn regeln und ihm sein Auto besorgen. Der Humane-Labs-Raubüberfall: Brecht in eine geheime Forschungseinrichtung ein und klaut dort Daten. Besorgt euch einen EMP, schafft ihn in die Einrichtung, besorgt euch die Zugangscodes des Labors und einen Kampfheli. Dann überfällt die Hälfte des Teams das Labor und die andere Hälfte kümmert sich um die Sicherheitskräfte, bis die Sache gelaufen ist.

Brecht in eine geheime Forschungseinrichtung ein und klaut dort Daten. Besorgt euch einen EMP, schafft ihn in die Einrichtung, besorgt euch die Zugangscodes des Labors und einen Kampfheli. Dann überfällt die Hälfte des Teams das Labor und die andere Hälfte kümmert sich um die Sicherheitskräfte, bis die Sache gelaufen ist. Serie-A-Finanzierung: Helft einem kleinen Dealer, die Ware für einen Vertrieb im großen Stil zusammenzukriegen. Überfallt einige der mächtigsten Betäubungsmittel-Operationen im Staat, übernehmt die Ware und bereitet alles für den großen Deal vor.

Helft einem kleinen Dealer, die Ware für einen Vertrieb im großen Stil zusammenzukriegen. Überfallt einige der mächtigsten Betäubungsmittel-Operationen im Staat, übernehmt die Ware und bereitet alles für den großen Deal vor. Der Pacific-Standard-Überfall: Räumt die Vorzeigefiliale einer der größten Banken des Landes aus. Findet einen Transponder und stellt ihn auf das Signal ein, mit dem man die Farbpatronen der Pacific Standard Bank deaktivieren kann. Weiter braucht ihr Ausrüstung zum Hacken, Motorräder für die Flucht und thermische Sprengladungen. Dann marschiert ihr mit gezückter Knarre rein und kommt mit allem, was sie haben, wieder raus.

