GTA 5 - DLC namens Smuggler's Run erscheint morgen

Am morgigen Dienstag veröffentlicht Entwickler Rockstar Games mit Smuggler's Run ein weiteres umfangreiches Update zu GTA Online, das den Fokus auf Flugzeuge legt und euch ein aufstrebendes Schmuggler-Imperium übernehmen lässt.

Das nächste große Update zu GTA Online steht vor der Türe und hört auf den Namen Smuggler's Run. Bereits am morgigen Dienstag, den 29. August könnt ihr ein aufstrebendes Schmuggler-Imperium übernehmen.

"Das neue Update erschließt die Luftkorridore über Los Santos und Blaine County und eröffnet so neue Geschäftschancen und führt außerdem eine Reihe von Flugzeugen, Hubschraubern und sogar Ultralights als absolut brauchbare Optionen für den Transport illegaler Fracht im ganzen Staat ein. Gleichzeitig ergeben sich natürlich auch einige kreative neue Methoden, um nebenbei rivalisierende Gangs aus dem Weg zu räumen."

Smuggler's Run stellt euch zahlreiche neue und zudem modifizierbare Luftfahrzeuge sowie riesige neue Hangars zur Verfügung, in denen ihr eure Flotte unterbringen könnt. Außerdem dienen solche Hangars als Zentrale für euer Schmuggel-Unternehmen. Aufträge bekommt ihr dabei von Ron und werdet von Charlie, eurem neuen Mechaniker, der sich um eure Sammlung exotischer Luftfahrzeuge kümmert, unterstützt.

Verwandlungsrennen, neue Gegner Modi und weitere Aktionen

Alle GTA Online-Spieler dürfen sich im Herbst zudem auf eine völlig neue Rennvariante freuen. So wechselt ihr in den sogenannten Verwandlungsrennen während des Rennens zwischen Autos, Booten und Flugzeugen. Der Übergang erfolgt ohne einen Übergang an bestimmten Checkpoints und erinnert dabei stark an The Crew 2. Außerdem sollen weiterhin neue Fahr- und Flugzeuge erscheinen, samt einer großen Auswahl an Modifikationsoptionen. Hinzu kommen in naher Zukunft auch neue kompetitive Gegner-Modi und auf die bevorstehenden Feiertage abgestimmte Aktionen mit neuen Sachen für Halloween, die Feiertage im Dezember und mehr.

