GTA 5 - Mit dieser Mod kommen die Minions in eure Stadt

Es gibt immer wieder verrückte Ideen für Mods, doch jetzt wurde das Ganze noch auf ein völlig anderes Niveau gehoben: Mit der Minions-Mod treiben die gleichnamigen gelben Geschöpfe ihr Unwesen in der Welt von GTA 5 und können sogar Bandenkriege gegeneinander bestreiten.

Was haben wir nicht schon alles an verrückten Ideen und Features in Mods für GTA 5 aus dem Hause Rockstar Games gesehen. Ob fahrende Toiletten, Waffen die Fahrzeuge aus dem Lauf schießen oder die Kontrolle über Iron Man aus der gleichnamigen Marvel-Reihe - mittlerweile wurde das Repertoire an Möglichkeiten nahezu ausgeschöpft. Zumindest könnte man das denken, aber eine Mod gibt jetzt Anlass für eine andere Meinung.

Banana!

Die gelben Geschöpfe liebt man oder hasst man - sie sind jedenfalls bekannt wie ein bunter Hund: In der 'Ich einfach unverbesserlich'-Reihe und auch in dem 'Minions'-Film konnten sie sich schon ordentlich austoben, doch jetzt treffen sie auf eine echt üble Stadt - die Minions in Los Santos. So könnt ihr jetzt mithilfe einer Modifikation selbst in die Rolle eines Minions schlüpfen oder sie in Massen auf die Stadt los lassen. Die von Illumination Entertainment erdachten Wesen können in GTA 5 sogar als Banden auftreten und Streit miteinander haben - und das bis auf's Blut. Und mal ganz ehrlich: Wer möchte sich schon den Minions mit ihrer fiktiven Sprache und der Liebe zu Bananen in den Weg stellen? Wir jedenfalls nicht.

Die Mod lässt sich hier herunterladen.

Ein Video, das euch einen Einblick in die Mod gewähren kann, findet ihr unterhalb dieser News. Der totale Wahnsinn ist garantiert.

