GTA 5 - Dewbauchee Specter brettert durch Los Santos

Rockstar Games veröffentlicht auch diesen Dienstag ein brandneues Update für GTA Online. Diesmal dürft ihr euch auf den neuen Wagen Dewbauchee Specter stürzen sowie einen neuen Gegner-Modus ausprobieren.

Große Freude für alle Spieler von GTA Online: Rockstar Games veröffentlicht auch an diesem Dienstag ein brandneues Auto für den Mehrspieler-Modus von GTA 5. Diesmal dürft ihr euch für satte 599.000 GTA-Dollar den Dewbauchee Specter Tuning erwerben und tunen. Greift ihr zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten bei Bennys, so steigt der Preis rapide an und kann den Wert des Fahrzeugs auf eine Millionen GTA-Dollar hieven. Wie der Schlitten durch die virtuelle Metropole Los Santos brettert, zeigen wir euch in einem ausführlichen Video.

Neuer Gegner-Modus ab sofort verfügbar

In Collection Time dreht sich alles um Geben und Nehmen. Teams aus zwei bis vier Spielern kämpfen darum, innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne die meisten Punkte zu stehlen und zu horten. Jeder Spieler startet mit einem Punkt in Form einer Geldtasche. Sobald der Spieler erledigt wurde, liegt diese Tasche auf dem Boden und kann von demjenigen, der sie als erster erreicht, aufgesammelt werden. Das Team, das bei Ablauf der Zeit die meisten Taschen besitzt, gewinnt. Bleibt habgierig und verfeinert eure Strategien auf sieben neuen Karten. Spielt Collection Time zwischen heute und Montag, dem 30. Januar, und sichert euch zusätzliche Gewinne durch doppelte GTA$ & RP.

