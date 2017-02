Bis zum 13. Februar können GTA Online-Spieler doppelte GTA-Dollar sowie Reputationspunkte verdienen. Außerdem warten durchaus lohnende Rabatte für alle Spieler und vor allem Immobilien-Besitzer. Wer zudem seinen Online-Charakter noch nicht von der PS3 oder der Xbox 360 auf den PC, die PS4 oder die Xbox One übertragen hat, sollte dies nun nachholen. Die Möglichkeit den eigenen Charakter zu transferieren endet am 6. März

GTA Online-Spieler dürfen sich bis Montag, den 13. Februar auf doppelte GTA-Dollar sowie Reputationspunkte freuen. Außerdem winken einige Rabatte auf Excutives-Büros, Fahrzeug-Lagerhäuser und eine Auswahl an Fahrzeugen von Warstock, Legendary Motorsport und Benny's. Außerdem weißt Rockstar Games auf der offiziellen Webseite darauf hin, dass es höchste Zeit wird, den eigenen Charakter auf die PS4, die Xbox One oder den PC zu transferieren. Diese Möglichkeit endet am 6. März 2017.

Doppelte GTA-Dollar und Reputationspunkte

Spieler, die so richtig absahnen möchten, haben nun die perfekte Gelegenheit dazu. Bei den drei Gegner-Modi Juggernaut, Vehicle Vendetta und Lost vs. Damned lassen sich in den nächsten zwei Wochen nicht nur doppelte GTA-Dollar verdienen, sondern auch doppelte Reputationspunkte verdienen.

"Macht in Juggernaut den schwerbewaffneten gegnerischen Giganten fertig, schwingt euch in Vehicle Vendetta für eine verrückte Schlacht auf Rädern hinters Lenkrad oder mischt euch in Lost Vs Damned in den ewigen Kampf zwischen Engeln und Teufeln ein.", so Rockstar Games. Weiterhin heißt es: "Ihr könnt euch auch direkt in die Sause mit doppelten GTA$ stürzen, indem ihr die spezielle Spieleliste mit Vehicle Vendetta II, Deadline IV und Power Play III ladet."

Immobilien-Besitzer erhalten außerdem bis zum 13. Februar 50 Prozent Rabatt auf Executives-Büros und 25 Prozent Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser.

"Vom Bürostuhl hinter dem Schreibtisch in eurem schicken neuen Büro aus könnt ihr alle Machenschaften koordinieren, um an ein Lagerhaus zu kommen, indem sich nur die besten Fahrzeuge befinden, die ihr anschließend in Export-Aufträgen mit ordentlich Profit verkaufen könnt. Füllt außerdem eure Vorräte an Bewaffnung, Militär-Fahrzeugen und anderen blitzschnellen technischen Fluchthelfern auf."

Hier ist die Liste der Spezialangebote der nächsten beiden Wochen:

50 % Rabatt auf Executives-Büros

25 % Rabatt auf Fahrzeug-Lagerhäuser

Ammu-Nation : 25 % Rabatt auf alle Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre

: 25 % Rabatt auf alle Pistolen, Scharfschützengewehre und leichte Maschinengewehre Warstock Cache & Carry : 25 % Rabatt auf die Limousine mit Bordgeschütz, den Buzzard-Kampfhubschrauber und den Cargobob

: 25 % Rabatt auf die Limousine mit Bordgeschütz, den Buzzard-Kampfhubschrauber und den Cargobob Legendary Motorsport : 25 % Rabatt auf den Supersportwagen Pegassi Osiris

: 25 % Rabatt auf den Supersportwagen Pegassi Osiris Benny's Original Motor Works : 25 % Rabatt auf das Motorrad Principe Diabolus sowie auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Lackierungen, Reifen, Räder, Wackelköpfe, Spoiler, Verzierungen und mehr)

: 25 % Rabatt auf das Motorrad Principe Diabolus sowie auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Lackierungen, Reifen, Räder, Wackelköpfe, Spoiler, Verzierungen und mehr) Los Santos Customs: 50 % Rabatt auf Fahrzeug-Panzerung und kugelsichere Bereifung. 25 % Rabatt auf kosmetische Fahrzeug-Modifikationen (Räder, Reifen, Scheinwerfer, Nummernschilder, Motorhauben, getönte Scheiben, Umlackierungen und mehr)

Zeitplan für Premiumrennen:

31. Januar – 6. Februar: “La Ola” (Principe Diabolus erforderlich)

7. Februar – 13. Februar: “Vespucci”

Die Premiumrennen lassen sich über die "Schneller-Job"-App auf eurem Smartphone im Spiel oder über die gelbe Markierung am Legion Square stsrten. Hier erhalten alle Teilnehmer dreifache Reputationspunkte und die drei Erstplatzierten GTA-Dollar-Preisgelder.

Zeitplan für Zeitrennen:

30. Januar – 5. Februar: “Entwässerungskanal”

6. Februar – 12. Februar: “Chiliad bergauf”

Letzte Möglichkeit zum Charakter-Transfer auf PC, PlayStation 4 sowie Xbox One

Solltet ihr euren Charakter in GTA Online bisher noch nicht von der PlayStation 3 oder Xbox 360 auf den PC, die PlayStation 4 oder die Xbox One übertragen haben, wird es nun höchste Zeit, da diese Möglichkeit endet am 6. März 2017.

Rockstar geht weiterhin hart gegen Cheater vor

Rockstar bitte auf der offiziellen Webseite weiterhin um die Mithilfe der Community, um gegen Hacker und Cheater ind GTA Online vorzugehen. Um ein entsprechendes Menü habt ihr die Möglichkeit, entsprechende Vergehen zu melden.

"Wir sind weiterhin entschlossen, die Spielumgebung so fair wie möglich für alle Spieler zu halten und verbessern laufend unsere Möglichkeiten, Cheater zu ermitteln und zu sperren. Dazu zählen auch RP-Booster, Spieler, die gemoddete Money Lobbies bewerben und an ihnen teilnehmen, sowie diejenigen, die im Spiel Mods benutzen, um anderen Spielern online das Leben schwer zu machen."

Ein großer Dank an die Community

Zu Guter Letzt bedankt sich Rockstar bei den vielen Spielern für ein "unglaubliches 2016". Dieses Jahr endete mit einem sehr erfolgreichen Dezember, in dem mehr Spieler GTA Online gespielt haben, als in jedem anderen Monat bisher. Passend dazu haben die Verantwortlichen einige durchaus beeindruckende Zahlen für den Monat Dezember genannt:

11 Millionen neue CEO-Organisationen

13 Millionen gespielte Stuntrennen

15 Millionen Runden Juggernaut

24 Millionen neugegründete Motorrad-Clubs

10 Milliarden durchgeführte Fahrzeug-Modifikationen

