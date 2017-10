GTA 5 - Buckingham Howard NX-25 und weitere Rabatte

Rockstar Games veröffentlicht weiterhin regelmäßige Updates, die neue Inhalte mit sich bringen, um die Langzeitmotivation aufrecht zu erhalten. Außerdem gibt es auch in dieser Woche wieder neue Aktionen und Rabatte, die sich für euch lohnen könnten.

Auch weiterhin folgen weitere Inhalte zu Rockstar Games Open-World-Titel Grand Theft Auto: Online, um die Langzeitmotivation hoch zu halten. Unter anderem dürfen sich Spieler auf ein neues Fortbewegungsmittel freuen. Dabei handelt es sich um die Buckingham Howard NX-25.

Buckingham Howard NX-25 und weitere Rabatte

"Die Howard NX-25 kombiniert die ganze Schönheit des goldenen Zeitalters der Luftfahrt mit absolut mörderischer Leistung. Holt euch diese Wahnsinnsmaschine noch heute bei Elitas Travel in GTA Online. Der einzige Wermutstropfen? Ihr müsst irgendwann auch wieder landen."

Weiterhin winken ab sofort bis zum 02. Oktober doppelte GTA-Dollar und RP-Punkte in "Bombushka Run". Außerdem können doppelte Belohnungen für alle Bunker-Gegner-Modi kassiert werden. Ebenfalls bis zum 02. Oktober laufen die Produktion in Biker-Unternehmen und die Forschung & Produktion in Bunkern um 25 Prozent schneller als sonst.

Flugbezogene Vergünstigungen und mehr

Flughafen - Hangar 1 - 15 Prozent Rabatt

Fort Zancudo - Hangar A2 - 25 Prozent Rabatt

Hangar-Bodendesigns & -Beleuchtung - 25 Prozent Rabatt

Savage (Helikopter) - 35 Prozent Rabatt (beide Preise)

Buckingham Swift (Helikopter) - 35 Prozent Rabatt (beide Designs)

Buckingham Swift Deluxe (Helikopter) - 40 Prozent Rabatt

Fallschirme (inkl. Taschen & Rauchspuren) - 25 Prozent Rabatt

Außerdem gibt es 25 Prozent auf die folgenden Landfahrzeuge:

Annis RE-7B (Supersportwagen)

Western Nightblade (Motorrad)

Principe Lectro (Motorrad)

Zeitplan für die Premium- und Zeitrennen

Premium-Stuntrennen - "Beruflicher Aufstieg" (nur für Supersportwagen)

Zeitrennen - "Vinewood Bowl"

Infos zu GTA 5

