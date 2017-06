GTA 5 - Biker-Boni, Fahrzeugrabatte und mehr

In den nächsten Wochen stehen wieder verschiedene Boni sowie Rabatte in GTA Online zur Verfügung. Unter anderem dürfen sich GTA-Spieler auf Biker-Boni und Fahrzeugrabatte freuen.

Wie Rockstar Games auf der offiziellen Webseite angekündigt hat, werden in den nächsten Wochen in GTA Online wieder verschiedene Boni sowie Rabatte zur Verfügung stehen. Vom 02. bis zum 15. Mai kommen die Motorradclubs von Los Santos bei allen Clubhaus-Missionen in den Genuss doppelter GTA-Dollar und Reputationspunkte. Ihr könnt diese lukrativen Missionen aus dem Versammlungsraum eures Clubhauses starten.

Weiterhin hat Rockstar Games die Boni auf Tiny Racers verlängert, sodass ihr heute doppelte GTA-Dollar und Reputationspunkte verdienen könnt. Weiterhin erhaltet ihr zusätzliche 25 Prozent Auszahlungen auf Spezialfracht-Lieferungen. Gefreut werden darf sich zudem auf 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge. Dies gilt auch für ausgewählte Waffen, Munition und Panzerung.

Zeitplan für Premium- und Zeitrennen

Auch spezielle Premium-Spezialrennen dürfen nicht fehlen. So könnt ihr vom 02. bis zum 08. Mai in dem Punkt-zu-Punkt-Rennen "Verflucht" mit dem Ruiner 2000 auf die Piste gehen und ordentlich Gummi geben.

Premiumrennen können über die App "Schneller Job" auf eurem Ingame-Smartphone oder über den gelben Auslöser am Legion Square gestartet werden. Die drei Erstplatzierten erhalten üppige GTA-Dollar-Gewinne, aber auch wenn ihr euch ganz hinten im Feld wiederfindet, wird euch die Teilnahme durch dreifache Erfahrungspunkte versüßt.

Das Zeitrennen dieser Woche ist "Elektrizitätswerk", vom 02. bis zum 08. Mai. Schaut nach der Zeitrennen-Markierung auf eurer Karte und schlagt die vorgegebene Zeit für GTA-Dollar und RP.

Solltet ihr selber die Ambitionen besitzen einen MC zu gründen, erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt auf:

Biker-Clubhäuser

Biker-Clubhaus-Modifikationen

Biker-Unternehmen

25 Prozent auf ausgewählte Fahrzeuge

Wenn ihr eure Fahrzeugsammlung vergrößern oder etwas Abwechslung in euer Luftfahrzeug-Portfolio bringen wollt, solltet ihr euch 25 % Rabatt auf die folgenden beliebten Artikel sichern:

Nagasaki Shotaro

Progen T20

Western Company Annihilator

Nagasaki Buzzard

Karin Technical (beide Preise)

Vapid Desert Raid

Vapid Trophy-Truck

Rabatte auf Waffen, Munition und Panzerung

Stockt euer persönliches Arsenal auf und schützt Leib und Leben mit einem Rabatt von 25 % auf:

Fahrzeugpanzerung

Schusssichere Reifen

Körperpanzerung

Explosivgeschosse (inkl. Wurfwaffen)

Raketenwerfer

Granatwerfer

