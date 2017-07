GTA 5 - Alles zur geheimen Alien-Mission

In der heutigen Ausgabe der PlayNation News sprechen wir über die Alien-Mission in GTA 5 und einen ziemlich teuren R2D2. Außerdem erklären wir euch, was es mit den 'technischen Schulden' auf sich hat, die Bohemia Interactive jetzt in DayZ endgültig beheben will.

Auch heute haben wir wieder eine brandneue Folge der PlayNation News für euch parat. Wie gewohnt soll dabei ein Video ausreichen, um euch über die interessantesten, kuriosesten oder schlicht wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche auf dem Laufenden zu halten.

Unsere Meldungen der Woche

Aliens in GTA 5? Ein lang gehegter Traum ist nun Realität geworden, denn einigen Fans gelang es, eine geheime Mission in dem Gunrunning-Update aufzuspüren, die euch mit einem abgestürzten Ufo und euch wenig freundlich gesinnten Außerirdischen konfrontiert. Alles Wissenswerte zur Mission und warum unsere Moderatoren bisher wenig begeistert sind, erfahrt ihr im Video.

Natürlich sprechen wir auch über DayZ, denn während wir immer noch auf die Beta warten, war Bohemia Interactive mal wieder fleißig, um nervige Bugs und Mängel aus dem Spiel zu entfernen.

Und: R2D2 für 2,76 Millionen Dollar? Warum jemand bereit war, auf einer Versteigerung so viel Geld für den kleinen Star Wars-Liebling zu bezahlen. All das in der heutigen Ausgabe der PlayNation News:

Seitenauswahl

Infos zu GTA 5

GTA 5 - OpenIV und Co. dürfen weitermachen In der heutigen Ausgabe der PlayNation News geht es vor allem um das Zugeständnis von Rockstar Games an die Modding-Community von GTA 5, die erst einmal weitermachen darf. Außerdem sprechen ...