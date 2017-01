GTA 5 - 3,5 Millionen Dollar gratis bei Kauf

Nur für kurze Zeit gibt's beim Kauf von GTA 5 eine Menge GTA-Dollar gratis. Satte 3,5 Millionen Ingame-Währung bekommt ihr kostenlos dazu. Gültig sind allerdings nur die Versionen für PS4 und Xbox One.

Die Ingame-Währung von GTA 5 ist besonders für den Multiplayer GTA Online wichtig. Wer sich aktuell Grand Theft Auto V für PlayStation 4 und Xbox One kauft, bekommt satte 3,5 Millionen GTA-Dollar völlig gratis beim Erwerb dazu.

Die Aktion gilt bis einschließlich 15. Januar 2017 und ist nur auf Amazon verfügbar. Den Bonus erhält man nur, wenn man GTA 5 für die PS4 oder Xbox One kauft - Xbox 360, PS3 und PC sind nicht Teil dieses ohnehin sehr guten Angebots.

Kostenlose Dollar für GTA 5

Nach Ablauf der Aktion, also nach dem 15. Januar, bekommt ihr einen Code zum Einlösen der GTA-Dollar im Wert von rund 40 Euro per E-Mail zugesendet. So könnt ihr euch mit einem finanziellen Vorteil direkt in GTA Online stürzen und im Multiplayer des Open-World-Titels Spaß haben.

Ihr müsst also nur GTA 5 für PS4 oder GTA 5 für Xbox One kaufen und bekommt kommende Woche einen Code zugesendet. Für mehr Details gibt es hier alle Infos zur GTA-Dollar-Aktion auf Amazon. Hier geht es direkt zu den Produktseiten bei Amazon:

