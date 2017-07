Gran Turismo Sport - Release überraschend bereits im Oktober

Die Rennsimulation Gran Turismo Sport erscheint überraschend früher als bisher angenommen. Wie jetzt von Sony und Polyphony Digital bestätigt wurde, soll das Spiel am 18. Oktober exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen.

Kaum eine Reihe steht für traditionelle Rennsimulationen wie Gran Turismo. Bereits auf der PlayStation konnte sich die Marke etablieren und über all die Jahre weiter festigen und den Status beibehalten. In diesem Jahr möchten die Entwickler von Polyphony Digital jedoch etwas Anderes ausprobieren und konzentrieren sich mit Gran Turismo Sport mehr denn je auf das komplexe Renngefühl auf den Rundkursen der Welt. Durch Fahrhilfen soll jedoch auch absoluten Anfängern eine Menge Spaß garantiert werden.

Mehr als 150 Fahrzeuge

Wie jetzt von Sony und Polyphony Digital bestätigt wurde, wird das Renngeschehen schon früher in den Handel kommen als man bisher annahm. So kündigte man jetzt an, dass der Titel bereits am 18. Oktober in den Händlerregalen zu finden sein soll und den Besitzern der PlayStation 4 ein völlig neues Renngefühl bieten soll.

Gran Turismo Sport wurde in der Vergangenheit mehrfach verschoben und sollte nach den letzten Informationen irgendwann zum Ende des Jahres erscheinen. Der Titel kann jetzt nach der offiziellen Enthüllung im PSN-Store vorbestellt werden. Dort sind die Standard-, sowie die Deluxe-Version zu finden, die sich in den enthaltenen Fahrzeugen unterscheiden. Vorbesteller werden sich direkt zum Start hinter das virtuelle Lenkrad schwingen können. Laut Polyphony Digital soll Gran Turismo Sport mehr als 150 Fahrzeuge bieten, die extra für das Spiel nachempfunden wurden.

