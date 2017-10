Gran Turismo Sport - Preload der Demo verfügbar, Downloadgröße bekannt

Der Preload der kostenlosen Demo zu Gran Turismo Sport steht jetzt im PlayStation Store zur Verfügung. Spielen könnt ihr die Testversion jedoch erst am Montag.

In wenigen Tagen erscheint mit Gran Turismo Sport der neueste Teil der beliebten Racing-Reihe aus dem Hause Polyphony Digital. Doch schon beim Namen fällt auf, dass der Fokus diesmal verstärkt auf den Rennsportbereich gelegt wird. Dabei soll das Spiel weiterhin puren Realismus bieten und auch im Bereich eSport einen wichtigen Teil einnehmen.

Montag geht's los!

Schon vor einiger Zeit wurde bekannt, dass auch eine kostenlose Testversion des Spiels vor Release der Vollversion verfügbar sein werde. Die Besonderheit dabei soll sein, dass man das erspielte Geld aus der Demo direkt in das Hauptspiel mit übernehmen kann und somit eine Art Frühstart ermöglicht wird. Hier wird jedoch eine Grenze von einer Million gesetzt, um nicht völlig absurde Summen erreichen zu können. Die Veröffentlichung der Demo ist für Montag, den 9. Oktober geplant - der Preload steht jedoch schon jetzt zur Verfügung. Ihr könnt die Demo also bereits herunterladen und am Montag direkt zum Start loslegen, um möglichst viel Spielzeit und Ingame-Währung aus dem Titel heraus zu holen.

Durch diesen Preload wurde auch das Gewicht der Demo herausgefunden und der Download der Testversion wiegt stolze 43 Gigabyte. Bei der Größe einer normalen PlayStation 4-Festplatte von 500 Gigabyte, bzw. 1 Terabyte, dürfte der Speicher also ordentlich aufgebraucht werden.

Die Demo soll am Montag um 11 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet werden und wartet nur darauf von euch ausgiebig gespielt zu werden. Die Testphase endet dann am 12. Oktober - also sechs Tage bevor Gran Turismo Sport offiziell und exklusiv für die PlayStation 4 am 18. Oktober im Handel erscheint.

Seitenauswahl

Infos zu Gran Turismo Sport