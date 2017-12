Google - Die Top 10 Suchbegriffe 2017

Wenn es um Wo-Fragen geht, waren folgende Suchbegriffe am häufigsten:

Die Deutschen waren außerdem an folgenden Warum-Fragen interessiert:

Am häufigsten haben die Deutschen folgende Was-Fragen gestellt:

Diese Suchanfragen wurden von den Deutschen am häufigsten gestellt:

Im alljährlichen Google-Jahresrückblick werden vor allem die Top 10 der beliebtesten Suchbegriffe aufgezeigt. Außerdem wird aufgelistet, was die Deutschen 2017 anhand ihrer Suchanfragen besonders beschäftigt hat.

Das Jahr 2017 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, weshalb die Suchmaschine Google langsam anfängt, zurückzublicken. Im Rahmen seines Jahresrückblicks bei den Google Trends 2017 werden zahlreiche interessante Details zum Suchverhalten in Deutschland enthüllt.

Die Suchmaschine Google hat einen Jahresrückblick 2017 veröffentlicht. Darin werden auch die Top 10 Suchbegriffe für das ablaufende Jahr enthüllt. Außerdem gibt es zahlreiche weitere Statistiken zu den Suchanfragen in Deutschland.

Disney - Kauft 20th Century Fox, damit auch Rechte an X-Men und Deadpool

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant