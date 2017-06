Google - Job Simulator-Entwickler aufgekauft

Der Hype rund um die Virtual Reality scheint etwas abgeflacht zu sein. Nichtsdestrotrotz tauchen immer wieder Games auf, die für Begeisterung sorgen können. Dies schaffte zuletzt Rick and Morty: Virtual Rick-ality des Entwicklerstudios Owlchemy Labs. Das Spiel basiert auf der gleichnamigen Serie des US-Senders Adult Swim und greift den Wahnsinn der TV-Vorlage perfekt auf.

Der Entwickler Owlchemy Labs ist aber keinesfalls unbekannt. So war man schon für den Job Simulator zuständig, der auf absurde Art und Weise den Arbeitsalltag im Jahr 2050 abbildet. Die Qualität der Produkte der Owlchemy Labs ist auch dem Onlineriesen Google nicht verborgen geblieben und so hat sich dieser kurzerhand dazu entschlossen, das Studio zu kaufen.

Dies teilte der Entwickler jetzt auf der eigenen Homepage mit. An der Firmenphilosophie soll sich durch den Kauf jedoch nichts ändern. Man teile mit Google gemeinsame Visionen und möchte sich weiter auf die Entwicklung von VR-Spielen für HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR konzentrieren. Durch die finanzielle Hilfe von Google im Hintergrund, dürfte dem Entwicklerstudio wahrscheinlich mehr Freiheiten geboten werden, sich auszuprobieren und Hürden zu überwinden. Google ist kein Neuling im Bereich der Virtual Reality: So versuchte man zum Beispiel bereits mit der sogenannten Google Cardboard, die Virtual Reality für Alle verfügbar zu machen.

Informationen zu neuen Spiel der Owlchemy Labs wurden bisher nicht offiziell kommuniziert.

