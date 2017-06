Gone Home - Derzeit gratis für Twitch Prime-Mitglieder

Gone Home überzeugte in der Vergangenheit dank einer mitreißenden Story und atmosphärischen Umsetzung bereits haufenweise Spieler. Jetzt ist das Adventure kostenlos über Twitch Prime erhältlich – allerdings wie gewohnt nur für kurze Zeit.

Bereits seit 2013 erfreut Gone Home von The Fullbright Company das Herz vieler Adventure-Fans. Wir spielen hier Katie Greenbriar, die nach einem Auslandsjahr im Jahre 1995 nach Hause kommt und weder ihre jüngere Schwester noch ihre Eltern auffinden kann. Um herauszufinden, was passiert ist, müssen wir nun das Haus durchsuchen und den Geschehnissen des vergangenen Jahres auf die Spur kommen.

Kostenlos via Twitch Prime erhältlich

Durch den hohen Fokus auf eine packende, mitreißende Story und atmosphärische Umsetzung konnte Gone Home schon in der Vergangenheit viele Spieler für sich begeistern. Jetzt erhält der Titel dazu eine neue Chance, denn Twitch Prime bietet das Spiel noch bis zum 07. Juni 2017 kostenlos an. PC-Spieler können das Game hier herunterladen. Benötigt werden zum Spielen dann – neben der entsprechenden Mitgliedschaft – die Twitch Desktop App und der Game Client.

Twitch Prime entstand im vergangenen Jahr in Kooperation mit Amazon. Eine Prime-Mitgliedschaft sichert euch nicht nur Vorteile wie beispielsweise Streams ohne Werbeunterbrechung, sondern auch immer wieder die Möglichkeit, Spiele kostenlos herunterzuladen.

