GOG - Summer Sale gestartet, Gratis-Spiel beim ersten Kauf

Ab sofort ist der GOG Summer Sale gestartet. Spieler erwarten zahlreiche spannende Angebote. Beim ersten Kauf gibt es ein Spiel gratis als Geschenk dazu.

Nur für kurze Zeit könnt ihr beim GOG Summer Sale eine Menge Geld sparen. Der jährliche, mit Sonnenschein (zugegeben, aktuell etwas weniger!) begleitete Ausverkauf bietet über 1.500 spannende Schnäppchen.

Bis zu 90 Prozent könnt ihr bei den Sommerangeboten 2017 sparen. Reduziert sind beispielsweise The Witcher 3: Wild Hunt GOTY (-50%), Pillars of Eternity (-60%), Dragon’s Dogma (-60%), SWAT 4 (-40%), Stardew Valley (-33%), Night in the Woods (-15%), Shadow Warrior 2 (-33%) und Dragon Age Origins (-80%).

Kostenloses GOG-Spiel und GOG Connect

Bei eurem ersten Kauf im GOG Summer Sale, unabhängig vom Warenwert des Produkts, erhaltet ihr eine kostenlose Kopie von Rebel Galaxy dazu. Der Code zum Einlösen des Titels wird per E-Mail versendet und ist bis zum 27. Juni gültig.

Mit GOG Connect habt ihr aktuell außerdem die Möglichkeit, mehr als 40 Spiele von Steam auf GOG zu übertragen. Das kostet euch keinen Cent - und die kopierschutzfreie Kopie gibt es geschenkt.

Der GOG Summer Sale läuft bis Dienstag, den 20. Juni 2017 um 15:00 Uhr. Hier geht's zur Aktion.

