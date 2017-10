GOG - Stronghold HD für 48 Stunden gratis

Via GOG könnt ihr Stronghold HD ab sofort gratis erhalten. Allerdings solltet ihr schnell sein, denn das Angebot währt insgesamt nur 48 Stunden.

Die Mannen von GOG haben ein einmaliges Angebot für euch bereitgestellt. Sie bieten Stronghold HD gratis an, allerdings nur für 48 Stunden! Ihr habt zu diesem Zeitpunkt noch ca. 28 Stunden, um den Strategieklassiker gratis nach Hause zu holen.

Wer verschenkt fast so häufig Spiele wie @fabiandoehla? Richtig, wir selbst. Stronghold HD für 48 Stunden gratis bei https://t.co/wJHsekKywQ pic.twitter.com/0qV9eUKlrk — GOG.com DE (@GOGcomDE) 24. Oktober 2017

GOG bezieht sich im obigen Posting übrigens auf den Branchen-Insider Fabian Mario Döhla, der hin und wieder Keys von GOG über seinen Twitter-Account @fabiandoehla verschenkt.

Stronghold HD

Stronghold ist am 22. Oktober 2001 als HD-Remastered zurückgekehrt. Die Entwickler bei FireFly Studios haben den Klassiker ein wenig aufgehübscht und mit neuen Features versehen.

So könnt ihr allem voran eine Kampagne mit 21 Missionen absolvieren, Spielmodi ausprobieren, in denen ihr historische Festungen belagert oder euch an den HD-Texturen und der höheren Auflösung erfreuen. Und wem das zu viel des Guten ist, der kann auch auf das klassische Stronghold wechseln. Empfehlenswert ist der mittelalterliche Kampf gegen eure Freunde übers LAN oder Internet.

