God of War - Xbox-Chef gratuliert zu guten Wertungen

Für Sony dürfte God of War schon vor Release ein voller Erfolg sein: Mit einem Metascore von 94 konnte der Action-Titel herausragende Wertungen verzeichnen und gilt schon jetzt als Anwärter für das Spiel des Jahres.

Die guten Testergebnisse blieben auch bei der Konkurrenz nicht unbemerkt. Xbox-Chef Phil Spencer übermittelte den Entwicklern von Sony Santa Monica seine Glückwünsche.

God of War Durchschnittliche Spielzeit und Einbrüche der Framerate bei 4K-Auflösung

Auf Twitter erwähnte er in einer Mention Shuhei Yoshida, Präsident der Sony Worldwide Studios und gratulierte zum gelungenen Launch:

Congrats @SonySantaMonica @yosp on the review scores and the upcoming launch of God of War. Looks like a special launch for the franchise, great job.