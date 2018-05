God of War - Wahnsinniges Easter Egg zu Avengers: Infinity War entdeckt!

So manch mächtige Artefakte verbergen sich in den Weiten der Neun Welten. Ein Easter Egg in God of War scheint sich ganz offensichtlich an Marvel und den Infinity-Gauntlet von Thanos anzulehnen.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir über God of War und das unglaubliche Rätsel, das die Entwickler auf einer Stoffkarte eingebaut haben. Diese Karte wurde der Collector's Edition beigelegt. Schlussendlich gelang es den Spielern, es zu lösen und so einen mysteriösen Schatz im Spiel zu entdecken:

God of War Unglaubliches Rätsel: Spieler finden mysteriösen Geheimschatz

Easter Egg: Infinity Gauntlet

Vorsicht, Spoilergefahr! Doch das ist noch längst nicht alles. Es gibt viele Geheimnisse und legendäre Items in God of War - sogar diverse Easter Eggs sind versteckt. Jüngst ist ein Reddit-User namens moxxxxxi auf einen weiteren Schatz aufmerksam geworden, der ganz offensichtlich an das Marvel-Universum angelehnt ist.

Es handelt sich hierbei um den "Zerstörer Handschuh der Zeitalter", den Kratos von Sindri erhält. Dafür müsst ihr als Spieler eine Nebenquest mit dem Namen "Familiäre Geschäfte" absolvieren, nachdem ihr Fafnir's Speicherraum besucht habt und die Quest "Die Krankheit" der Hauptstory absolvieren konntet.

Dieser Handschuh birgt eine besondere Fähigkeit. Es gibt sechs Zauber im Spiel, die an die bekannten Infinity-Steine angelehnt sind. Ihr könnt zwar nicht alle sechs Steine in den "Handschuh" stecken, allerdings reichen drei aus, um eine geheime Fähigkeit zu aktivieren. Der besagte Handschuh ist übrigens ein Talisman, den ihr mit Kratos ausrüsten könnt.

Das sind die Verzauberungen, die ihr benötigt:

Andvari's Soul - Soul Stone: Absolviere die Quest "Seele aus zweiter Hand". Ein Gefallen für Brok in den Völundr-Minen. Njord's Temporal Stone - Time Stone: Besiege die Valkyrie Sigrun im Rat der Valkyrien. Eye of the Outer Realm - Space Stone: In der geheimen Kammer von Odin am Ende von "Aus Helheim fliehen". Ivaldi's Corrupted Mind - Mind Stone: Besiege die Valkyrie Olrun in Alfheim. Asgard's Shard of Existence - Reality Stone: Besiege die Valkyrie Rota in Helheim. Muspelheim Eye of Power - Power Stone: Erwerbe den Stein von den Zwergenbrüdern im Shop in Muspelheim.

Wenn wir einen Blick auf die Beschreibung des Handschuhs werfen, geht bereits deutlich hervor, dass hier wohl Größeres im Busch ist. So sei die Reliquie aus Hel zerstört worden, da sie zu mächtig erschien. Die Fragmente ihrer alten Macht seien in den Welten zerstreut.

Am Ende sehen wir - wenn ihr den Talisman auf Stufe 3 verbessert und drei Zauber ausgerüstet habt - wie Kratos lilafarbene Projektile verschießt, ganz wie Thanos in Avengers: Infinity War eben.

God of War 5 oder mehr Ableger könnten noch folgen