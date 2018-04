God of War - Update 1.14 steht zum Download zur Verfügung

Ab sofort steht ein weiterer Patch zu dem kürzlich veröffentlichten Action-Adventure God of War zur Verfügung. Welche Änderungen dieses genau mit sich bringt, ist aktuell noch unklar.

God of War-Spieler dürfen sich ab sofort über ein neues Update zu dem Action-Adventure freuen. Die Aktualisierung hebt das Spiel auf die Versionsnummer 1.14 und steht auf der PS4 zum Download bereit. Neue Funktionen oder größere Änderungen sind darin allerdings nicht enthalten. Die zuständigen Entwickler von den Santa Monica Studios haben den Fokus auf Optimierungen sowie Bugfixes gelegt. Was durch Update 1.13 sowie 1.14 genau geändert worden ist, ist aktuell allerdings noch unklar. In den offiziellen Patch Notes ist lediglich die Rede von kleineren Fehlerbehebungen.

God of War Patch 1.12 enthält Optionen fürs Anpassen der Textgröße

Am vergangenen Wochenende ist ein Update erschienen, das God of War auf die Version 1.12 gehievt und unter anderem eine Option für die Anpassung der Schriftgröße hinzugefügt hat. Spieler hatten die Größe der Textanzeige zuvor bemängelt.