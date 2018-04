God of War - Unglaubliches Rätsel: Spieler finden mysteriösen Geheimschatz

Spieler haben auf einer Stoffkarte ein mysteriöses Rätsel gefunden, das in God of War zu einem seltenen Schatz führt. Ein Team von Experten konnte den Text nun entschlüsseln und die Beute bergen.

Wer denkt, er hat schon längst alles in God of War entdeckt, darf sich getäuscht fühlen: In der limitierten Collector's Edition zum Spiel wurde auf der mitgelieferten Stoffkarte ein mysteriöses Rätsel entdeckt, das letztendlich zu einem geheimen Schatz führt.

ACHTUNG: SPOILER

Die versteckte Botschaft ist allerdings in unbekannter Chiffre verfasst und muss erstmal entschlüsselt werden. Einige fiffige Spieler haben dies nach tagelanger Decodierarbeit geschafft und den Weg zum Schatz enthüllen.

Die Karte von Brok und Sindri

Doch worum ging es in der Nachricht überhaupt? Die Legende handelt von Brok und Sindri, den sagenumwobenen Schmieden:

Die brillanten Huldra-Schmiede Brok und Sindri reisten durch die Lande von Midgard, um diese großartige Karte für die Riesin Faye zu schaffen. Am Ende ihrer Reise fand man einen geheimnisvollen Schatz am Platz zwischen ihnen. Unglücklicherweise wurde der Fundort des Schatzes sofort vergessen. Brok verfolgte seine Schritte zurück und beschuldigte Sindri, dass er den Schatz verloren hatte. Sindri ging seinen eigenen Schritten nach, wusste aber ganz klar, dass es Broks Schuld war, dass sie ihn nicht finden konnten. Der Schatz ward nie gefunden und keiner der Brüder hat seitdem mit dem anderen gesprochen.

Auf dem Weg zum goldenen Kreise

Der goldene Kreis befindet sich am Turm von Muspelheim und ist schnell entdeckt. Ihr müsst dabei folgendes tun:

Um den großen Schatz zu offenbaren, stehe inmitten des goldenen Kreises und schaue geradeaus zu Tyrs Tempel. Schaue nun zum linken Kohlenbecken, schau zurück zu Tyrs Tempel, nun zum rechten Kohlenbecken und erneut zum linken Kohlenbecken. Gerade erst zum linken Kohlenbecken geschaut, blicke nun erneut zu Tyrs Tempel. Schaue nun auf den Boden unter dir, dann zum rechten Kohlenbecken, erneut zum linken Kohlenbecken und abermals zu Tyrs Tempel um den vergessenen Schatz zu offenbaren.

Als Belohnung gibt es den Verbotenen Griff der Ewigkeit, ein episches Item. Coole Sache! Wer eine Anleitung braucht, kann das folgende Video anschauen:

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.