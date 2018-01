God of War - Releasetermin, Story-Trailer und Collector's Edition enthüllt

Sony hat den Releasetermin von God of War bekannt gegeben. Das PS4-exklusive Spiel erscheint im April zusammen mit einer Collector's Edition. Außerdem präsentierte das Unternehmen einen brandneuen Story-Trailer.

Kratos' Abenteuer geht im Frühling weiter: In einem neuen Blogpost wurde der Releasetermin von God of War enthüllt. Das exklusiv für PlayStation 4 erscheinende Action-Adventure wird am 20. April 2018 veröffentlicht.

Gleichzeitig enthüllte Sony einen brandneuen Trailer, der die Geschichte des Spiels näher beleuchtet. Wenn ihr ihn sehen wollt, klickt einfach hier:

God of War Der brandneue Story-Trailer

Drei limitierte Editionen zu God of War

Gleichzeitig enthüllte Sony gleich drei limitierte Edition, deren Preis bislang noch nicht bekannt ist. Dazu gehören eine Collector's Edition, eine Limited Edition und eine Digital Deluxe Edition.

In der Collector's Edition ist unter anderem eine Statue von Kratos und Atreus, eine Landkarte, zwei geschnitzte Figuren der Nuldra-Brüder, ein Steelbook, digitale Extras und ein Lithograf-Druck enthalten. Mit der Limited Edition bekommt ihr drei Ingame-Extras, ein Steelbook und ein Artbook. In der Digital Deluxe Edition sind virtuelle Comics, Mini-Artbooks, Ingame-Extras und ein Download-Code enthalten.

