God of War - Performance-Modus auf der PS4 Pro bestätigt

God of War wird über einen Performance-Modus verfügen, der ohne entsprechenden 4K-Fernseher für gute Leistung sorgen soll. Genaue Details liegen bisher noch nicht vor.

Der neueste Ableger zu God of War wird über einen grafischen Modus verfügen, der die PS4 Pro anspricht. Der Game Director Cory Barlog hat sich jüngst zu Wort gemeldet und dies bestätigt.

Derweil ist es nichts Unübliches, dass Spiele, die technisch über diverse Extras verfügen, einen separaten Modus für die PS4 Pro mitbringen. Hier kann der Spieler häufig zwischen FPS oder 4K entscheiden. God of War soll ähnliche Einstellungsmöglichkeiten erhalten.

Performance-Mode nutzt PS4 Pro

Barlog ist noch nicht im Detail auf die einzelnen Modi eingegangen. Aber selbst Spieler, die keinen 4K-Fernseher haben, sollen auf ihre Kosten kommen, wenn sie eine PS4 Pro besitzen. So gebe es einen Performance-Modus, der die Power entsprechend in die Leistung ummünzt. Eine genaue Angabe zur Framerate hat er jedoch nicht gemacht.

God of War Limitierte PS4 Pro wieder verfügbar, vorbestellen möglich

Bei dem Titel Horizon Zero Dawn, ebenfalls exklusiv für die PS4, gibt es neben dem Performance-Modus noch einen visuellen Modus, der ungeachtet von der Auflösung agiert und für eine schönere Optik sorgt. Es könnte sich hierbei ganz ähnlich verhalten. God of War erscheint hierzulande am 20. April 2018 für die PS4.