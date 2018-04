God of War - Patch 1.12 enthält Optionen fürs Anpassen der Textgröße

Im aktuellen Patch, der God of War auf die Version 1.12 hievt, wird unter anderem eine Option für die Anpassung der Schriftgröße hinzugefügt. Spieler hatten die Größe der Textanzeige zuvor bemängelt, die ins Unleserliche ragte.

Viele Spieler von God of War haben sich gefragt, wie sie die Schriftgröße anpassen können. Doch das war bisher nicht möglich. Eines der wenigen Kritikpunkte bezog sich auf die Größe der Schrift im Pausenmenü und im Inventar, beim Zocken auf der Couch war sie kaum lesbar. Auf Fernsehern mit einer Auflösung von 720p oder 1080p ist die Schrift ab einem gewissen Abstand zum TV einfach zu schwer zu lesen. Auf der PS4 Pro in einer höheren Auflösung ist sie sogar noch kleiner, was fürs entsprechende Feedback sorgte.

Neues Feature: Schriftgröße anpassen

Die Entwickler haben das Feedback vernommen und so folgte sogleich der Patch 1.12, der hier Abhilfe schaffen soll. Tatsächlich gibt es nun eine Einstellungsmöglichkeit mehr, wie ihr unten auf dem Bild erkennen könnt. Im Reiter "Testgröße vergrößern" könnt ihr den Punkt ganz einfach verschieben, um eure gewünschte Größe zu erhalten.

Santa Monica Studio hat in einem Posting via Twitter angegeben, dass sie weitere Verbesserungen eruieren. Es könnte also sein, dass sich hier nochmals etwas tut.

