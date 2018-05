God of War - New Game Plus-Modus könnte kommen

Zukünftig könnte das Action-Adventure God of War mit einem New Game Plus-Modus ausgestattet werden. Warum das Feature nicht von Anfang an in dem Titel enthalten war, hat nun der Game Director von Santa Monica verraten.

Solltet ihr den neuesten Ableger der God of War-Reihe bereits durchgespielt haben und derzeit auf weitere Herausforderungen mit Kratos warten, haben wir möglicherweise gute Nachrichten für euch. Seit Release haben die Entwickler von den Santa Monica Studios unermüdlich an mehreren kleinen Updates gearbeitet, die vor allem mit kleineren Verbesserungen für das Action-Adventure ausgestattet waren. Doch auch neue Features hat der Titel bereits spendiert bekommen. Erst vor zwei Wochen durften Fans den versprochenen Fotomodus in Empfang nehmen. Alle Infos zu dem Fotomodus findet ihr hier:

God of War Der Fotomodus ist endlich da

New Game Plus-Modus könnte kommen

Nun hat Game Director Cory Barlog des zuständigen Entwicklerstudios auf Anfrage mitgeteilt, dass ein New Game Plus-Modus zukünftig ebenfalls nachgereicht werden könnte. Jedenfalls denken die Entwickler intern bereits über ein solches Feature nach. Allerdings könnte sich der eine oder andere Spieler auch die Frage stellen, warum dieser Modus nicht von Anfang an im Spiel enthalten war. Laut Barlog habe man während der gesamten Entwicklungszeit versucht ein möglichst perfektes Spielerlebnis zu bieten. Aus diesem Grund können einige Features, wie auch der Fotomodus, erst nach dem Release realisiert werden.