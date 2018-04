God of War - Neues Gameplay-Video zeigt Erkundung, Kampfsystem und Trolle

Es gibt neues Gameplay-Material zu God of War. Die sogenannte Exploration steht hier im Vordergrund. Zudem gibt es spezielle Feinde, die Trolle, und einige Kämpfe zu sehen.

Bereits in diesem Monat erscheint God of War. Der neueste Ableber der Reihe steht in den Startlöchern. Und was wir von dem nächsten Blockbuster-Titel Sonys erwarten dürfen, erfahrt ihr unter anderem in einem neuen Gameplay-Video.

Gameplay-Video zeigt Kämpfe und Exploration

Die Entwickler der Santa Monica Studios haben auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation ein umfangreiches Video von PlayStation Underground veröffentlicht, das die gigantischen Trolle im Spiel aufzeigt. Es gibt auch einiges aus der Umgebung zu sehen, denn die Erkundung wird einen wichtigen Teil des Spiels einnehmen. Zudem gibt es ein paar Details zur Kamera und der zugehörigen Positionierung. Allem voran gibt es aber etwaige Kampftechniken von Kratos zu sehen, sodass auch hier schon mal ein erster Eindruck entstehen kann.

Was haltet ihr vom neuen Setting, das sich mit der nordischen Mythologie auseinandersetzt? Lasst diesbezüglich gerne einen Kommentar unterhalb der News da. Nachfolgend haben wir das Gameplay-Material für euch eingebunden. Am 20. April 2018 ist es dann schließlich so weit und God of War wird für die PlayStation 4 erscheinen.

