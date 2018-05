God of War - Der Fotomodus ist endlich da

Zu dem Fotomodus gelangt ihr entweder über das Menü "Optionen" oder durch Aktivierung des Touchpad-Schnellzugriffs (in den Einstellungen). Mit dem linken und rechten Analogstick bewegt ihr die Kamera im Fotomodus durch die Szene und mit R2 und L2 nach oben und unten. Ihr könnt die Kamera jederzeit mit einem Druck auf die Quadrat-Taste in die Ausgangsposition zurückbewegen.

"Da für uns bei God of War die Entscheidungsfreiheit des Spielers ein Kernaspekt gewesen ist, wollten wir unbedingt einen Fotomodus mit zahlreichen Optionen bereitstellen – und wir freuen uns, ihn euch jetzt zur Verfügung stellen zu können!"

Solltet ihr den PS4-exklusiven Action-Titel God of War bereits durchgezockt haben, bietet sich für nun die perfekte Gelegenheit einen weiteren Durchgang zu starten. Schließlich haben die Mannen von den Santa Monica Studios nun offiziell mitgeteilt, dass ab sofort der versprochene Fotomodus zur Verfügung steht.

