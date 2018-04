God of War - Durchschnittliche Spielzeit und Einbrüche der Framerate bei 4K-Auflösung

Die Spielzeit von God of War liegt laut der ersten Testberichte bei rund 12 Stunden. Solltet ihr euch dazu entscheiden auch die Nebenmissionen zu erledigen, kommen noch einmal acht bis zehn Spielstunden hinzu.

In der kommenden Woche erscheint das Action-Adventure God of War exklusiv für die PlayStation 4. Ab heute stehen die ersten internationalen Wertungen bereit, die dem Titel im Durchschnitt satte 94 Prozent verpassen. Durch entsprechende Testberichte ist nun zudem bekannt geworden, wie viel Zeit ihr ungefähr für die Singleplayer-Kampagne einplanen solltet.

God of War So gut bewertet die internationale Presse den Titel

Demnach liegt die Spielzeit ohne Nebenmissionen bei rund 12 Stunden. Solltet ihr euch in der Welt von God of War noch ein wenig genauer umschauen, können weitere acht bis zehn Stunden Spielzeit addiert werden.

Die verschiedenen Grafik-Modi

God of War verfügt über einen Resolution-Modus für die PS4 Pro, der auch ohne entsprechenden 4K-Fernseher für gute Leistung sorgen soll. Durch Supersampling wird das Spiel auf einem Full-HD-fähigen Bildschirm mit mehr Details ausgeführt. Dabei sollen flüssige 30 FPS erreicht werden. Bei dem Performance-Modus werden bei einer Full-HD-Auflösung hingegen bis zu 60 FPS erreicht. Wenn ihr über keine PS4 Pro verfügt, ist dieser Modus ausgegraut. Wenn die Auflösung durch Checkboard-Rendering auf 4K angehoben wird, soll die PS4 Pro laut der Kollegen von Polygon ordentlich zu kämpfen haben, was in kleineren Einbrüchen der Framerate resultiert.