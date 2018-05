God of War - Bricht einmal mehr sämtliche PS4-Rekorde: Neue Verkaufszahlen bekannt!

God of War bricht auf der PlayStation 4 aktuell sämtliche Rekorde. Schon jetzt gilt es als eines der erfolgreichsten PS4-Spiele aller Zeiten – jetzt sind neue Verkaufszahlen bekannt.

Nur wenige Wochen nach Release steht fest: God of War dürfte eines der besten Spiele sein, die es jemals auf eine PlayStation-Plattform schafften. Die Qualität spiegelt sich allerdings auch in den beeindruckenden Verkaufszahlen wider.

Innerhalb eines Monats wurden mehr als 5 Millionen Versionen abgesetzt, berichten mehrere Analysten. Damit kamen seit Anfang des Monats noch einmal 1,9 Millionen Versionen hinzu: In der ersten Verkaufswoche waren es 3,1 Millionen verkaufte Einheiten.

Der große PS4-Blockbuster

God of War bricht somit sämtliche Rekorde auf der PlayStation 4. Es handle sich um den am schnellsten verkaufenden Exklusivtitel für die PS4-Konsole, so die Berichte.

Auch wir waren von God of War begeistert und lobten es in höchsten Tönen. Warum das so ist, lest ihr in unserem Test:

