God of War - Ist der am besten bewertete PS4-Exklusivtitel

God of War ist mit insgesamt 95 Punkten das am besten bewertete PS4-Exklusivspiel auf Metacritic.

Am kommenden Freitag, den 20. April erscheint das Action-Adventure God of War exklusiv für die PS4. Die internationale Fachpresse ist sich bereits jetzt einig und beschert dem Titel fast ausschließlich Traumwertungen. Auch wir haben uns das Spiel bereits zur Brust genommen und letztendlich eine Wertung von satten 95 Punkten vergeben.

God of War Xbox-Chef gratuliert zu guten Wertungen

Auf Metacritic steht God of War mittlerweile ebenfalls bei einem Metascore von insgesamt 95 Punkten und damit auf dem zweiten Platz der am besten bewerteten Titel überhaupt. Bisher sind 86 Kritiken in die Durchschnittswertung mit eingeflossen. The Last of Us Remastered kommt zwar auf die gleiche Wertung, allerdings zählt der Titel bei Metacritic lediglich 69 Kritiken.

God of War auf Amazon vorbestellen!

Unangefochten auf dem ersten Platz hat es sich hingegen Rockstars Open-World-Titel Grand Theft Auto 5 mit einer Durchschnittswertung von 97 Punkten bequem gemacht. Allerdings ist der Action-Blockbuster für mehrere Plattformen veröffentlicht worden. God of War ist damit das am besten bewertete PS4-Exklusivspiel.

Top 10 Spiele auf Metacritic

Grand Theft Auto V 97% (66 Kritiken)

God of War 95% (86 Kritiken)

The Last of Us Remastered 95 (69 Kritiken)

Persona 5 93% (97 Kritiken)

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain 93% (86 Kritiken)

Uncharted 4: A Thief's End 93% (113 Kritiken)

Journey 92% (45 Kritiken)

Bloodbonre 92% (100 Kritiken)

Undertale 92% (18 Kritiken)

The Witcher: Wild Hunt 92% (97 Kritiken)

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.