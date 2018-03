God of War - Action-Adventure erreicht den Gold-Status

Gute Nachrichten bezüglich des Action-Adventures God of War. Wie die Verantwortlichen hinter dem Titel nun offiziell mitgeteilt haben, wurde der Gold-Status erreicht. Damit steht der geplanten Veröffentlichung am 20. April. 2018 nichts mehr im Wege.

Die Arbeiten an God of War sind offiziell abgeschlossen und die Verantwortlichen haben nun bekanntgegeben, dass man den Gold-Status erreicht hat. Damit kann der Titel nun in die Produktion gehen und schließlich am 20. April 2018 für Sonys PlayStation 4.

"Im Spiel sieht sich der Spieler den Gefahren der nordischen Mythologie ausgesetzt und muss sich in gewohnt beeindruckend inszenierten Kämpfen gegen zahlreiche Feinde zur Wehr setzen. In seinem ersten neuen Abenteuer auf PS4 zeigt sich Kratos von einer ungewohnten Seite als Vater. In der Rolle des Mentors für seinen Sohn Atreus lehrt er diesem, was es bedeutet, ein Gott zu sein und kämpft zugleich dagegen an, durch Atreus wieder Menschlichkeit anzunehmen."

Im offiziellen PlayStation Blog erzählt Creative Diretor Cory Barlog vom Entwicklerstudio Santa Monica Studio mehr über die aufregende Reise vom Beginn der Arbeit bis zum Erreichen des Gold-Status.