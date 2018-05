God of War - 5 oder mehr Ableger könnten noch folgen

Solltet ihr God of War bereits durchgespielt und schon wieder Sehnsucht nach Kratos haben, gibt es eine gute Nachricht seitens der Entwickler. Zwar sei die Zukunft der Reihe noch ungewiss, Ideen für weitere Ableger gibt es laut Director Cory Barlog aber genügend.

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Santa Monica Studio waren sich im Vorfeld sicherlich darüber im Klaren, dass ein Neuanfang mit dem Action-Titel God of War nicht die schlechteste Ideen ist. Doch mit einem solch großen Erfolg haben die Verantwortlichen dann aber wohl doch nicht gerechnet.

God of War Ist der am besten bewertete PS4-Exklusivtitel

Schließlich ist das Spiel mit einem Metascore von mittlerweile 94 Punkten (Stand 1. Mai 2018) der am besten bewertete PS4-Exklusivtitel überhaupt. Unangefochten auf dem ersten Platz hat es sich hingegen Rockstars Open-World-Titel Grand Theft Auto 5 mit einer Durchschnittswertung von 97 Punkten bequem gemacht. Allerdings ist der Action-Blockbuster für mehrere Plattformen veröffentlicht worden. The Last of Us Remastered kommt zwar auf die gleiche Wertung, allerdings zählt der Titel bei Metacritic lediglich 69 Kritiken.

Die Zukunft von God of War

Doch wie sieht die Zukunft der God of War-Reihe aus? Director Cory Barlog hat im Rahmen eines Interviews mit den Kollegen von Kotaku über die Zukunft der Serie gesprochen. In seinem Kopf habe der Entwickler bereits Pläne geschmiedet, die allerdings nicht wirklich spruchreif seien. So könne er sich fünf weitere God of War-Ableger vorstellen. Aber das sei eigentlich viel eher eine Spekulation seinerseits. Schließlich würde ihn eine solche Menge an Spielen "buchstäblich umbringen". Man müsse sich erst noch viele Gedanken darüber machen, wie die Zukunft von Kratos aussehen könnte.