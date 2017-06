God of War (PS4) - Werbefläche ziert Los Angeles und spricht für große Vorstellung

Die E3 rückt näher und Sony hat offenbar Großes mit God of War vor: Eine riesige Werbung zu dem Spiel befindet sich im Aufbau und ziert schon jetzt die Straßen von Los Angeles.

Die größte Veranstaltung für Gaming-Fans aus aller Welt findet in diesem Monat in Los Angeles statt: Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3. Der Bereich rund um den Veranstaltungsort füllt sich passend zu dem Event mit Werbebannern und die gesamte Stadtluft riecht nach Videospielen. Sony legt schon jetzt mit dem Aufbau los und hat offenbar Großes vor.

So befindet sich schon jetzt, also bereits mehr als eine Woche vor Beginn, eine riesige Werbefläche in Bearbeitung, die das Augenmerk auf das Spiel God of War für die PlayStation 4 wirft. Das geschmückte Hochhaus fiel einem User bei NeoGAF auf und teilte es mit der Community. Interessant ist, dass Sony bereits im vergangenen Jahr eben jenes Haus nutzte, um für Horizon: Zero Dawn zu werben, das in diesem Frühjahr erschien.

Es war zwar bereits zu erahnen, aber damit dürfte feststehen, dass Sony einen großen Teil ihrer Pressekonferenz dem Reboot der Reihe widmen wird. Aktuell zeigt das Foto noch nicht viele Informationen, aber vielleicht verbirgt sich schon ein Releasedatum, das nur auf die Enthüllung im Rahmen der Pressekonferenz wartet.

Neben God of War dürfte sich Sony stark auf das Zombiespiel Days Gone und möglicherweise Spiderman aus dem Hause Insomniac Games konzentrieren. Zu letzterem ist bisher noch nicht viel bekannt, obwohl es bereits vor knapp einem Jahr auf der E3 vorgestellt wurde. Die Messe dürfte so oder so wieder durchaus spannend werden.

